Malatya\'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı, 1 Tutuklama

Malatya'da kağıt toplayıcılığı yaptığı belirtilen kişiler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay sonrası kaçan şüpheli, polis ekiplerince ikametinde ruhsatsız av tüfeğiyle birlikte yakalandı.

Olay, gece yarısı Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi sanayi sitesi girişinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede bir iş yerinin önünde oturan grubun yanına gelen F.T., yanında getirdiği tabanca ile gruba ateş etti. Açılan ateş sonucu kurşunların isabet ettiği O.K. ve M.Ö. yaralandı. Zanlı ise olayın ardından kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Başlatılan çalışma sonucu zanlı F.T. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MALATYA