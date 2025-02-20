Malatya'da iki araç çarpıştı: 5 yaralı
MALATYA - Malatya'da iki aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza, 20.15 sıralarında Malatya- Ankara karayolu Gülümser Caddesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K. idaresindeki 44 ABG 531 plakalı Renault marka otomobil ile M.S.T. yönetimindeki 06 DCM 428 plakalı Renault marka araç çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte Y.T., D.T. ve İ.Y. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edilirken yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Malatya'da Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
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