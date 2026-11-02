Malatya'da yaklaşık 50 taksici korsan taşımacılığa karşı araçlarını caddeye park etti - Son Dakika
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Malatya'da yaklaşık 50 taksici korsan taşımacılığa karşı araçlarını caddeye park etti

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Malatya\'da yaklaşık 50 taksici korsan taşımacılığa karşı araçlarını caddeye park etti
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Malatya'da yaklaşık 50 taksi sürücüsü, korsan taşımacılığa tepki için İnönü Caddesi'nde araçlarını park edip 'Korsana hayır' yazısı astı. Emniyet yetkilileriyle görüşen sürücüler, korsan taşımacılık yaptığı öne sürülen araçlara yönelik denetimlerin artırılmasını istedi.

Malatya'da yaklaşık 50 taksici, korsan taşımacılığa karşı denetimlerin artırılmasını istedi.

Malatya'da yaklaşık 50 ticari taksi sürücüsü, korsan taşımacılığa tepki göstermek amacıyla İnönü Caddesi'nde bir araya geldi. Araçlarını cadde üzerine park eden sürücüler, camlarına "Korsana hayır" yazıları asarak tepkilerini belirttiler. Emniyet yetkilileriyle görüşen taksiciler, korsan taşımacılık yaptığı öne sürülen araçlara yönelik denetimlerin sıklaştırılmasını talep etti.

Ticari taksi sürücüsü Ramazan Yaylacı, korsan taşımacılığın kendilerini mağdur ettiğini belirterek korsan taşımacılık yapan araçların gerekli mesleki belgelere ve oda kayıtlarına sahip olmadığını söyledi. Yaylacı, yaşadıkları sorunların çözülmesi ve denetimlerin artırılması gerektiğini ifade etti.

Taksiciler, açıklamalarının ardından olaysız şekilde dağıldı.

Kaynak: İHA
3. SayfaMalatyaEkonomiGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da yaklaşık 50 taksici korsan taşımacılığa karşı araçlarını caddeye park etti - Son Dakika
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