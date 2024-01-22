Malatya\'da Zehir Tacirlerine Operasyon: 3 Kilo Skunk ve 30 Bin Sentetik Ecza Hap Ele Geçirildi

Malatya'da polis tarafından zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 3 kilo 828 gram skunk maddesi ile 30 binin üzerinde sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 8 kişiden 7'si tutuklandı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin uyuşturucu ile mücadele konusundaki çalışmaları sürüyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kale uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde narkotik dedektör köpeği ile yapılan aramada, 5 paket halinde toplamda 3 kilo 828 gram skunk maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili R.E. gözaltına alındı.

Ekipler tarafından torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan diğer çalışmalarda ise toplamda 32 bin 4 adet sentetik ecza hap, 0,99 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet Browning marka 9.19 mm çapında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

8 kişinin gözaltına alındığı olaylarda adliyeye sevk edilen zanlılardan R.E., A.U., M.G.K., R.K., C.K., R.E. ve B.B. tutuklanırken, İ.G.'ye ise adli kontrol uygulandı. - MALATYA