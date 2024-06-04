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Malatya merkezli uluslararası FETÖ operasyonu

Örgüte yeni eleman temin eden 9 şüpheli yakalandı

Sosyal medya ve sohbet odalarında örgüte finansal destek toplamışlar

MALATYA - Malatya Emniyeti'nin, MİT ile birlikte gerçekleştirdiği ortak operasyonda FETÖ'ye yeni eleman temini ve örgüte finansal destek sağlayan 9 şüpheli yakalandı. ABD'nin de aralarında bulunduğu 6 ülke ile 6 şehirde yapılan operasyonda örgüt üyeleri için toplanan 960 bin TL'lik menkul kıymete de el konuldu.

Malatya Emniyet Müdürlüğü ve MİT Başkanlığı'nın ortaklaşa operasyonu ile Fetullahçı Terör Örgütü'ne uluslararası operasyon düzenlendi.

Konuyla ilgili Malatya Emniyeti'nden yapılan açıklamada KOM Şube Müdürlüğü ile MİT'in koordinasyonunda Malatya merkezli Amerika, Kanada, İspanya, Hollanda, Belçika ve Almanya'da operasyona imza atıldığı belirtildi. 6 ülkenin yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Elazığ'da da gerçekleştirilen operasyonda 9 şüphelinin gözaltına alındığı belirtilirken şüphelilerin yurtdışındaki FETÖ yöneticilerinden sosyal medya aracılığıyla talimat aldıkları ve Türkiye'de örgütün güncel yapılanmasında faaliyet gösterdikleri belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerin örgüte yeni eleman temini ve örgüt üyelerine finansal destek sağladıklarının da tespit edildiği belirtilirken, şüphelilerin örgütsel iletişimi 'Signal' isimli haberleşme uygulaması ve sosyal medyada sohbet odaları yoluyla sağladığı da açıklandı.

Yakalanan 9 şüphelinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise örgüt üyelerine dağıtıma hazır şekilde paketlenmiş yaklaşık piyasa değeri 960 bin TL olan menkul kıymet ve çok sayıda dijital materyal ile örgütsel doküman da ele geçirildi.