Malatya Yeşilyurt'ta otomobilin çarptığı 70 yaşındaki adam hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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Malatya Yeşilyurt'ta otomobilin çarptığı 70 yaşındaki adam hastanede hayatını kaybetti

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Malatya Yeşilyurt\'ta otomobilin çarptığı 70 yaşındaki adam hastanede hayatını kaybetti
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Malatya Yeşilyurt\'ta otomobilin çarptığı 70 yaşındaki adam hastanede hayatını kaybetti
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 13.15 sıralarında yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki adama otomobil çarptı. Ağır yaralanan adam, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamazken otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

Kaza, saat 13.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi İsmet Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.C. yönetimindeki 34 SPT 46 plakalı Honda marka otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Abuzer Akbulut'a (70) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaşlı adam ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Akbulut, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü M.C. gözaltına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Malatya YeşilyurtYeşilyurt3. SayfaMalatyaGüncelSon Dakika

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