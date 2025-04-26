Maltepe'de Deprem Sonrası Sitede Tahliye Kararı - Son Dakika
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Maltepe'de Deprem Sonrası Sitede Tahliye Kararı

Maltepe\'de Deprem Sonrası Sitede Tahliye Kararı

Maltepe'de 4 apartmandan oluşan Zümrüt Sitesi'nde, 6.2'lik depremin ardından yapılan incelemede binaların riskli olduğu tespit edildi. Site sakinlerine tahliye kararı verildi, bazıları eşyalarını alarak evlerini boşalttı, bazıları ise kalmayı tercih etti.

26.04.2025 17:01  Güncelleme: 17:08
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Maltepe'de bulunan ve 4 apartmandan oluşan bir sitede, depremin ardından ekipler tarafından inceleme yapıldı. Yapılan incelemede binaların kolonlarında deforme olduğu ve riskli durumda olduğu tespit edilen site için tahliye kararı verildi. Çoğu site sakini eşyalarını alıp evlerini boşaltırken kimisi ise evlerinde kalmaya devam edeceklerini belirtti. Evlerinde kalmaya devam eden site sakinleri için Pazartesi'ye kadar süre verildi.

Maltepe'de Girne Mahallesi'nde bulunan ve A,B,C,D olmak üzere 4 bloktan ve 72 daireden oluşan Zümrüt Sitesi'nde, meydana gelen 6.2'lik depremin ardından vatandaşın ihbarı üzerine ekipler tarafından inceleme yapıldı. Yapılan ilk incelemede, sitede bulunan 4 binanın da depreme karşı dayanıksız olduğu, taşıyıcı sistemlerinin deforme olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine sitenin bloklarının hepsinin tahliye edilmesi kararı verildi ve karar site sakinlerine tebliğ edildi. Tebliğ ile beraber sitedeki binaların kapılarına mühür vuruldu. Site sakinlerinin çoğu önemli eşyalarını alarak evlerini boşalttı. Kimi site sakinleri yakınlarının evine giderken, kalacak yerleri olmayan site sakinleri için ise Maltepe Belediyesi ve İstanbul Valiliği tarafından kalacak yer tahsis edildiği öğrenildi.

D blokta bulunan bazı daire sakinleri ise tahliye kararına rağmen evlerini boşaltmak istemedi. Evlerinde kalmaya devam eden daire sakinlerine Pazartesi gününe kadar süre verildi.

Binaların neredeyse 40 yaşında olduğu sitede bulunan D bloğun ise tapu sorunu olduğu, bloğun tapusunun olmadığı site sakinleri tarafından iddia edildi. İddiaya göre site sakinleri geçtiğimiz yıllarda kentsel dönüşüm yaptırabilmek amacıyla toplantı yaptı fakat tapu sorunu nedeniyle site sakinleri arasında karar birliği sağlanamadı.

Öte yandan, sitede insan tahliyesinin ardından eşya tahliyesinin de yapılacağı öğrenildi. İlk incelemelerde çıkan sonuçların ardından sitede daha kapsamlı araştırmalar yapılması ve o sonuçlara göre sitedeki bloklar hakkında karar alınması bekleniyor.

Annesi Zümrüt Sitesi'nde kalan Emre Dumangöz, "Uzun süredir kooperatiften dolayı çözülemeyen bir sorun vardı. Burada sorun binaların çürük olması. Bir bloğun daha öncesinden tapularla alakalı sıkıntıları vardı bu çözülemiyordu. Şikayet olmuş, şikayet üzerine geldiler. Binaları hasarlı gördüler, boşaltma kararı aldılar, biz de boşaltıyoruz. Burada 70 daire var. Hepsi boşalacak mühürlendi. Bize söylenen 4 aya kadar sanırım mahkeme süreci olacak yıkım kararı çıkması için. Ama yüzde 90 yıkılacak. Biz binaların riskli olduğunu biliyorduk, yıkılmasını da istiyorduk. Bununla ilgili komşularımızla aramızda konuşmalar ve toplantılar yapıldı. Ama bizim bir bloğun daha eskiden kalma bir problemi var. Tapular 60'a bölünmüş zamanında, ama burası 70 daire. Eski ilk yapan müteahhit vefat etmiş. O zamandan kalma bir sorun var. Burası neredeyse 40 yıllık binalar. O sorun bu zamana kadar geldi. O sorunun olmasından dolayı burası böyle oldu. Yoksa burası 5 belki 10 sene önce yıkılmıştı ve geri yapılmıştı. Kiptaş gelip teklif etmişti ama o blok yüzünden girmediler. Annemler burada kalıyordu, şimdi yanımıza alacağız" dedi.

Site sakini Kevser Tekin, "Burası boşaltıldı. Gelen ekipler kalacak yerlerin olduğunu söylediler ama ben kızıma gideceğim ama ne kadar sürer bilemiyorum. Biraz daha fazla eşya alabilmek için geldik. Eşyamız kaldı ama tabii ki canımız daha önemli. Eşyaları nasıl olsa alacağız, sağlık olsun. Keşke önceden olsaydı, birlik olsaydı. Baktırsaydık daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Ama 70 hane bir birlik yapamadık. 4 aya kadar ya da 4 ay öncesinde de süreç devam edebilirmiş belli değil. 6.2'lik depremi hissettik. Ama çok da sallanmadım. Binalar sağlam değilmiş, böyle olması iyi oldu. En azından geldiler baktılar" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Maltepe'de Deprem Sonrası Sitede Tahliye Kararı - Son Dakika

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