 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Maltepe'de korsan taksiden indirilen kadının üzerinden 3 kilo uyuşturucu çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Maltepe'de korsan taksiden indirilen kadının üzerinden 3 kilo uyuşturucu çıktı

Maltepe'de durdurulan bir otomobilde bulunan kadın, polisin arama yapmaya çalıştığı sırada kaçtı. Yakalanan kadının üzerinden 2 kilo 985 gram uyuşturucu madde çıktı. Aracın sürücüsü korsan taksicilik yaparken, kadın ve erkek yolcu olarak aldığı tespit edildi. Şahısların toplam 83 suç kayıtları olduğu belirlendi.

13.01.2024 - 12:13,  Güncelleme: 12:15
Abone Ol

Maltepe'de korsan taksiden indirilen kadının üzerinden 3 kilo uyuşturucu çıktı

İSTANBUL - Maltepe'de şüphe üzerine durdurulan ve içerisinde 3 kişi bulunan otomobildeki kadın, polisin arama yapmaya çalıştığı esnada kaçtı. Kovalamaca sonucunda yakalanan kadının üzerinden 2 kilo 985 gram uyuşturucu madde çıktı. Aracın sürücüsünün ise korsan taksicilik yaptığı, otomobilde bulunan kadın ile erkek şahsı Kadıköy'den yolcu olarak aldığı tespit edildi. Şahısların toplam 83 suç kayıtları olduğu tespit edildi.

Maltepe'de Gülsuyu Mahallesinde 5 Ocak tarihinde yaşanan olayda, şüphe üzerine polis tarafından durdurulan bir otomobilde bulunan sürücü E.Y. ile yolcular H.Ö. ve G.K. isimli kadın şahsa üst araması yapıldığı esnada G.K. adlı kadın şahıs kaçmaya çalıştı. Kısa süren kovalamaca ile yakalanan G.K.'ya yapılan üst aramasında kadının üzerinden 995 gram ağırlığında olan 3 ayrı paket halinde toplam 2 kilo 985 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 bin 885 TL para ele geçirildi.

Ayrıca sürücü E.Y. isimli şahsın korsan taksicilik yaptığı, H.Ö. ile G.K. adlı şahısları Kadıköy ilçesinden yolcu olarak aldığı tespit edildi. Şahıslara yönelik yapılan sorgulamada birçok farklı suçtan toplam 83 adet suç kayıtları olduğu belirlendi.

E.Y isimli şahsa 'ilgili belediyeden çalışma izni almadan belediye sınırları içerisinde yolcu taşımak' maddesi gereğince 34 bin 376 TL idari para cezası uygulandı. E.Y. sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

H.Ö ve G.K isimli şahıslar ise "uyuşturucu madde ticareti" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından yapılan işlemlerinin ardından tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Maltepe\'de korsan taksiden indirilen kadının üzerinden 3 kilo uyuşturucu çıktı
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kadıköy, Maltepe, Güvenlik, Uyuşturucu, Suç, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Maltepe'de korsan taksiden indirilen kadının üzerinden 3 kilo uyuşturucu çıktı - Son Dakika


12:20
Haluk Levent ve Hasan Can Kaya, çadırda kalan şehit ailesine ev alacak Haluk Levent ve Hasan Can Kaya, çadırda kalan şehit ailesine ev alacak
12:08
Şehit ailesinin kaldığı 3 metrekare çadıra 10 adet ısıtıcı bırakıldı Şehit ailesinin kaldığı 3 metrekare çadıra 10 adet ısıtıcı bırakıldı
12:01
Bülent Ersoy'dan Zeki Müren için ağızları açık bırakacak sözler: Benim ölmem için dua etmiş, acımasız ve kıskanç biriydi Bülent Ersoy'dan Zeki Müren için ağızları açık bırakacak sözler: Benim ölmem için dua etmiş, acımasız ve kıskanç biriydi
11:48
Bahçeli: Hangi ülke karşımıza çıkarsa çıksın bütün terör kampları ateş altına alınmalıdır Bahçeli: Hangi ülke karşımıza çıkarsa çıksın bütün terör kampları ateş altına alınmalıdır
11:12
Eski MİT'çi Mehmet Eymür hayatını kaybetti Eski MİT'çi Mehmet Eymür hayatını kaybetti
11:11
Meriç Nehrinde 2 metrelik dev yayın balığı yakalandı Meriç Nehrinde 2 metrelik dev yayın balığı yakalandı
11:04
9 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Soylu'dan dikkat çeken paylaşım: ABD bölgeden silip süpürülecektir 9 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Soylu'dan dikkat çeken paylaşım: ABD bölgeden silip süpürülecektir
09:58
Babaannesi tarafından otobüste unutulan 6 yaşındaki çocuk son durakta fark edildi Babaannesi tarafından otobüste unutulan 6 yaşındaki çocuk son durakta fark edildi

Son Dakika
12:20 Haluk Levent ve Hasan Can Kaya, çadırda kalan şehit ailesine ev alacak
12:08 Şehit ailesinin kaldığı 3 metrekare çadıra 10 adet ısıtıcı bırakıldı
12:01 Bülent Ersoy'dan Zeki Müren için ağızları açık bırakacak sözler: Benim ölmem için dua etmiş, acımasız ve kıskanç biriydi
11:48 Bahçeli: Hangi ülke karşımıza çıkarsa çıksın bütün terör kampları ateş altına alınmalıdır
11:12 Eski MİT'çi Mehmet Eymür hayatını kaybetti
11:11 Meriç Nehrinde 2 metrelik dev yayın balığı yakalandı
11:04 9 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Soylu'dan dikkat çeken paylaşım: ABD bölgeden silip süpürülecektir
09:58 Babaannesi tarafından otobüste unutulan 6 yaşındaki çocuk son durakta fark edildi
09:45 MİT'ten nokta atışı operasyon! PKK'ye eleman temin eden terörist öldürüldü
09:45 Eczacının otizmli Zeynep'e verdiği muadil ilaç alerjik etki yaptı; baba şikayetçi oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 12:38:37. #1.13#
SON DAKİKA: Maltepe'de korsan taksiden indirilen kadının üzerinden 3 kilo uyuşturucu çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement