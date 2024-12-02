Maltepe'de Minibüs Devrildi: 1 Ölü, 7 Yaralı - Son Dakika
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Maltepe'de Minibüs Devrildi: 1 Ölü, 7 Yaralı

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Maltepe'de kaygan yolda devrilen minibüste 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

02.12.2024 19:38
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Maltepe'de minibüs devrildi: 1 ölü, 7 yaralı

İSTANBUL - Maltepe D-100 Karayolu üzerinde seyir halindeki bir minibüs devrildi. Kazada, şoför hayatını kaybederken, minibüste yolcu olarak bulunan 7 kişilik Afgan uyruklu aile yaralandı.

Kaza, Maltepe D-100 Karayolu Ankara istikametinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 34 LOE 627 plakalı Otokar marka minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada minibüs şoförü Şenol Vatanseverhayatını kaybetti. Minibüste yolcu olarak bulunan 4'ü çocuk 7 kişilik Afgan uyruklu aile yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazada hayatını kaybeden minibüs şoförü Şenol Vatansever'in cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

Kaza nedeniyle Maltepe D-100 Karayolu Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Devrilen minibüsün yoldan kaldırılmasıyla birlikte ulaşım normale döndü. Polis, kazaya ilişkin çalışma başlattı.

Maltepe\'de Minibüs Devrildi: 1 Ölü, 7 Yaralı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Maltepe'de Minibüs Devrildi: 1 Ölü, 7 Yaralı - Son Dakika

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