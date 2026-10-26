Maltepe\'de ruhsatsız börek imalathanesi hijyen nedeniyle mühürlendi

Maltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince Cevizli Mahallesi'nde gerçekleştirilen baskında, insan sağlığını hiçe sayan ruhsatsız ve hijyen şartlarına uymayan bir börek imalathanesi mühürlendi.

Halk sağlığını korumayı önceliği haline getiren Maltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, denetim ağını genişleterek kaçak ve hijyenden uzak gıda üretimi yapan işletmelere göz açtırmıyor. Son olarak Cevizli Mahallesi'nde saha taramaları doğrultusunda ruhsatsız faaliyet gösteren bir börek imalathanesine baskın düzenledi.

Tarihi geçmiş ürünler ele geçirildi

Polis eşliğinde imalathaneye giren ekipler, karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlığa uğradı. Yapılan ayrıntılı incelemelerde; fırın ve tezgah alanlarının hijyen şartlarından tamamen uzak olduğu; gıdaların pislik içerisinde depolandığı ve ağzı açık şekilde açıkta bırakıldığı tespit edildi.

Zabıta ekipleri, börek yapımında kullanılan malzemeleri tek tek kontrol etti. İncelemelerde, son kullanma tarihi geçmiş ham madde ve ürünlerin yanı sıra defalarca kullanılarak sağlığa zararlı hale gelmiş bayat ve kalitesiz yağların kullanıldığı belirlendi.

Savunması pes dedirtti

Tesisteki malzemelerin üretimde yeterli olmadığını belirten zabıta ekiplerine verilen cevaplar pes dedirtti. İş yeri çalışanları henüz para kazanmadan malzeme alamayacakları cevabı üzerine ekipler, tüm çalışmaları durdurdu.

İşletme mühürlendi

Halk sağlığını açıkça tehlikeye atan ve temel hijyen kurallarının hiçbirine riayet etmeyen ruhsatsız imalathane, zabıta ekipleri tarafından derhal tahliye edilerek mühürlendi. Maltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, ilçe genelinde gıda üretimi ve satışı yapan tüm işletmelere yönelik denetimlerin sıfır tolerans ilkesiyle süreceğini vurguladı.