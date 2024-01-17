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Manavgat'ta Çürümüş Ceset Bulundu - Son Dakika
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Manavgat'ta Çürümüş Ceset Bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sahilde cinsiyeti ve kimliği belirlenemeyen başı ve sağ kolu olmayan çürümüş bir ceset bulundu. Olayın ardından ceset, incelemeler için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Manavgat\'ta Çürümüş Ceset Bulundu
17.01.2024 - 13:06,
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde sahilde cinsiyeti ve kimliği belirlenemeyen başı ve sağ kolu olmayan çürümüş bir ceset bulundu. Olay yerine gelen ekiplerin incelemelerinin ardından ceset Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

OTEL ÇALIŞANLARI İHBARDA BULUNDU

Olay, ilçeye bağlı Çenger Mahallesi sahilinde yaşandı. Çenger Mahallesi'nde bulunan bir otelin çalışanlarının ihbarı üzerine Çenger Jandarma Karakolu ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri olay yerine sevk edildi.

Manavgat sahilinde başı ve sağ kolu olmayan ceset bulundu

CANSIZ BEDEN ADLİ TIP KURUMU'NA GÖNDERİLDİ

Ceset, Jandarma Olay Yeri İnceleme, Adli Tabip ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: İHA
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