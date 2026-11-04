Manavgat\'ta takla atan kamyonette kimsenin burnu bile kanamadı, o anlar kamerada

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin çarptığı kamyonet takla atarken, şans eseri kazada kimsenin burnu bile kanamadı.

Kaza, Manavgat ilçesi Hatipler Yenimahalle'de D-400 kara yolu tali yolda meydana geldi. Antalya istikametine seyir halindeki Mehmet E.G.'nin kullandığı 07 VGL 91 plakalı Wolkswagen marka otomobilin, Hatipler Yenimahalle Kavşağı'ndan tali yola döndüğü sırada, Ali K.A.'nın kullandığı 07 CGS 131 plakalı kamyonete sağ arka kısmından çarptı. Kamyonet, çarpmanın şiddetiyle takla atarak refüje çarptıktan sonra devrilirken, şans eseri kazada kimsenin burnu bile kanamadı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.