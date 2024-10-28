Manavgat\'ta Trafik Kazası: 9 Yaralı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5'i çocuk olmak üzere 9 kişi yaralandı. Kazanın kavşaktaki trafik lambalarından birisinin arızalı olmasından kaynaklandığı belirtildi.

Kaza, Manavgat- Alanya D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Ali B.'nin kullandığı 07 ACK 802 plakalı hafif ticari araç, Zübeyde Y.'nin kullandığı 07 ADR 848 plakalı otomobil ile çarpıştı. Hafif ticari araç aracın çarpışmanın şiddetiyle refüjü aşarak karşı şeride geçtiği kazada, sürücülerin yanı sıra araçlarda yolcu olarak bulunan Melek Y. (11), Ela L. Y. (7), Miray Y. (6), Ayşe N. Y. (18), Burak B. (7), Abdullah E. B. (4) ve Perihan B. yaralandı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlike bulunmadığı bildirildi.

Yeşil yandığı sırada arızalandığı tespit edildi

Diğer taraftan her iki araç sürücüsü de kırmızı ışıkta geçmediklerini ileri sürerken trafik ekiplerinin yaptığı kontrolde, karayolu üzerindeki trafik ışığının tali yollara yeşil yandığında tamamen devre dışı kaldığı belirlendi. Kendisine yeşil yanan araç sürücüsü yolun kendisine ait olduğu gerekçesiyle, trafik ışığının devre dışı kaldığı araç sürücüsünün de anayolda gittiği için geçiş üstünlüğünün kendisinde olduğunu düşünerek durmadıkları tespit edildi. - ANTALYA