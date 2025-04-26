Manavgat ilçesi Titreyengöl Caddesi'nde aynı istikamette gitmekte olan otomobilin hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada hafif ticari araç sürücüsü yaralandı.
Kaza; Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesi'nde, Titreyengöl istikametinden Sorgun Bulvarı istikametine gitmekte olan Bedrettin Birel'in kullandığı 42 H 2982 plakalı Fiat Tofaş marka otomobilin, aynı istikamette seyir halindeki Tahir Emre Karagöz'ün kullandığı 07 UY 331 plakalı Fiat marka hafif ticari araca arkadan çarpması sonucunda meydana geldi.
Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Karagöz, 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Manavgat'ta Trafik Kazası: Bir Yaralı - Son Dakika
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