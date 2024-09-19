Manisa'da Çiftçi Cinayeti: 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Manisa'da Çiftçi Cinayeti: 2 Şüpheli Tutuklandı

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Manisa'da çiftçi İzzet Doğan, üzüm bağında öldürüldü; 2 kişi tutuklandı, soruşturma sürüyor.

19.09.2024 09:02
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Manisa'da korkunç olay: Çiftçi öldürüldü, 2 kişi tutuklandı

Manisalı çiftçi cinayete kurban gitti

MANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesinde bir çiftçi üzüm bağında kimliği belirsiz kişiler tarafından silahla vurularak öldürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çiftçilikle uğraşan İzzet Doğan (61), üzüm bağında kimliği belirsiz kişiler tarafından öldürüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı incelemede Doğan'ın ateşli silahla öldürüldüğünü tespit etti.

Olay yerinde yapılan incelemede 1 çekirdek ve 1 adet boş kovan bulan ekipler, şüphelilerin tespiti için çalışma başlattı. Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Dedektifleri ve Salihli JASAT ekiplerinin çalışması sonucu İzzet Doğan ile akrabaları arasında husumetli olduğunu belirledi. Yeşilova Mahallesi'nde husumetli olduğu tespit edilen İ.E. ve E.E. isimli şahısların ikametlerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca 3 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca, 1 adet havalı tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca şarjörü, 1 adet tabanca şarjörü, 6 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kasatura, 27 adet kurusıkı tabanca fişeği, 4 adet bıçak, 6 adet 7,65 tabanca fişeği, 10 adet çakı, 121 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Husumetli akrabalardan İ.E. gözaltına alındı. Çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri, çevredeki kamera kayıtlarında husumetli 2 şahsın beyaz renkli bir araç ile değişik tarihlerde Yeşilova Mahallesine giriş yaptıklarını belirledi. Ekipler, şüphelilerin S.G. ve E.G. olduğunu tespit etti. Şüphelilerden S.G. İzmir'in Seferihisar ilçesindeki ikametinde yakalanıp gözaltına alınırken, E.G. ise Azerbaycan'ın Bakü şehrine gitmek üzereyken Sabiha Gökçen Havalimanında yakalandı. Yakalanan 2 şüpheli, Salihli'ye getirildi. Şüphelilerin kullandığı araç ise çekici vasıtasıyla İlçe Jandarma Komutanlığı önüne getirilip, Olay Yeri İnceleme Timleri tarafından detaylı arama ve inceleme yapıldı.

Jandarmadaki işlemlerinin adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden S.G. ve E.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp Salihli T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, İ.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Manisa\'da Çiftçi Cinayeti: 2 Şüpheli Tutuklandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Çiftçi Cinayeti: 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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