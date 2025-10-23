Yağışlı hava kazaya neden oldu! Bilanço ağır - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Yağışlı hava kazaya neden oldu! Bilanço ağır

Yağışlı hava kazaya neden oldu! Bilanço ağır
23.10.2025 21:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir kamyonetin devrilip otomobille çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yağış nedeniyle kontrolden çıkan kamyonetin devrilip karşı şeride geçmesi sonucu otomobille çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Denizli- İzmir karayolu üzerindeki Kavaklıdere kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Göksen (39) yönetimindeki kamyonet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi.

KARŞI ŞERİDE GEÇTİ, OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI

Devrilen kamyonet, karşı şeride geçerek Salihli istikametine seyir halinde olan otomobille çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü İsmail Göksen (39) ile aynı araçta bulunan E.Ş. (31) olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü Ali Çoban (31) ve yolcu Fatma Çoban (33) hafif, Dilek Cengiz (50) ise ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Yaralanma, Güvenlik, Otomobil, Alaşehir, 3-sayfa, manisa, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yağışlı hava kazaya neden oldu! Bilanço ağır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Annesine mesaj atan iş arkadaşını öldürdü Annesine mesaj atan iş arkadaşını öldürdü
Tam 28 gol oldu İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Tam 28 gol oldu! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Avrupa ülkesinde görülmemiş skandal Polis ile asker arasında çatışma çıktı Avrupa ülkesinde görülmemiş skandal! Polis ile asker arasında çatışma çıktı
Yeni vergi düzenlemesi Komisyon’da kabul edildi Tapudan notere, kiradan araçlara birçok sistem değişiyor Yeni vergi düzenlemesi Komisyon'da kabul edildi! Tapudan notere, kiradan araçlara birçok sistem değişiyor
Türkiye’de de yok satıyor Dünyaca ünlü otomobil markası 13 bin aracını geri çağırdı Türkiye'de de yok satıyor! Dünyaca ünlü otomobil markası 13 bin aracını geri çağırdı
9 ilde organize suç örgütü üyelerine şafak operasyonu: 42 gözaltı 9 ilde organize suç örgütü üyelerine şafak operasyonu: 42 gözaltı

23:45
1 dilim baklavanın fiyatı, pes dedirtti
1 dilim baklavanın fiyatı, pes dedirtti
23:28
Trump: Yakında Venezuela’ya bir kara operasyonu olacak
Trump: Yakında Venezuela'ya bir kara operasyonu olacak
23:28
Yine 3’te 3 Temsilcilerimiz Avrupa’da tarih yazmaya devam ediyor
Yine 3'te 3! Temsilcilerimiz Avrupa'da tarih yazmaya devam ediyor
22:57
Rusya, Kiev’de apartmanı füzeyle vurdu
Rusya, Kiev'de apartmanı füzeyle vurdu
22:17
Kahramanmaraş’ta 4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
22:10
Arda Turan 904’te yıkıldı
Arda Turan 90+4'te yıkıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2025 00:25:40. #7.11#
SON DAKİKA: Yağışlı hava kazaya neden oldu! Bilanço ağır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.