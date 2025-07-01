Manisa\'da Orman Yangınıyla Mücadele Devam Ediyor

Manisa'nın Ahmetli ilçesi Dereköy Mahallesi'nde dün çıkan orman yangınını kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Orman Genel Müdürlüğüne (OGM) bağlı ekipler, yangına 5 uçak, 7 helikopter, 35 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 4 dozer ile müdahale ediyor. Yangını kontrol altına almak için çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor.

Yangın söndürme çalışmalarına çevre belediyelerden destek ekipleri de katıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Ankara, İzmir ve Burdur Büyükşehir Belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun çaba harcıyor. Bölgede sıcak hava ve rüzgar nedeniyle müdahalelerde zaman zaman güçlük yaşandığı öğrenildi.

Yetkililer, vatandaşlardan yangın bölgesine yaklaşmamalarını ve resmi uyarıları dikkate almalarını istedi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - MANİSA