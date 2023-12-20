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Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
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Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, fişek, esrar ve diğer uyuşturucu malzemeler ele geçirildi.

Manisa\'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
20.12.2023 - 15:54,
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Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Turgutlu ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda O.D., A.O., M.Z., M.D., D.D. isimli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ve 126 adet fişek, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 gram kubar esrar, 5 gram kenevir tohumu, 4 adet bong, 2 adet ruhsatsız yivsiz av tüfeği, 68 adet av tüfeği fişeği bulundu. Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
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