Mardin'de de 15 Temmuz şehitleri unutulmadı - Son Dakika
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Mardin'de de 15 Temmuz şehitleri unutulmadı

Mardin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Selen Kışlasındaki şehitlik ziyaret edildi. Mardin Valiliği tarafından düzenlenen etkinliklere Mardin Valisi, askeri ve emniyet yetkilileri, milletvekilleri, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. Gara'da şehit olan polis memuru Vedat Kaya'nın ailesi de şehitlikte ziyaret edildi.

15.07.2024 23:26
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Mardin'de de 15 Temmuz şehitleri unutulmadı

MARDİN - Mardin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri münasebetiyle Selen Kışlasındaki şehitlik ziyaret edildi.

Mardin Valiliğince Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlikler dahilinde Selen Kışlası Şehitliği'nde anma töreni yapıldı. Törene, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, vali yardımcıları, kamu kurum ve kuruluşlarının il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, 15 Temmuz şehit yakınları, gazi ve aileleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Gara'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen polis memuru Vedat Kaya'nın anne ve babası ile şehitlikte bulunan şehidin mezarı ziyaret edildi. Burada da şehidin mezarına karanfiller bırakılarak dua edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de de 15 Temmuz şehitleri unutulmadı - Son Dakika


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