Mardin'de Silahlı Kavga: 4 Yaralı, 4 Tutuklu - Son Dakika
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Mardin'de Silahlı Kavga: 4 Yaralı, 4 Tutuklu

Mardin\'de Silahlı Kavga: 4 Yaralı, 4 Tutuklu

Mardin'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı, 4 kişi tutuklandı.

26.11.2024 10:07
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Mardin'in Artuklu ilçesinde iki grup arasında çıkan ve 4 kişinin yaralandığı, 4 kişinin de tutuklandığı silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 21 Kasım'da Artuklu ilçesinde iki taraf arasında yaşanan kavgaya ilişkin Mardin Adliyesinde görülen dava bitiminde tartışma yaşanmıştı. Tartışma sonrasında Vali Ozan Caddesi üzerinde taraflardan biri, karşı tarafa silahla ateş ederek 1'i avukat, 1'i yoldan geçen vatandaş olmak üzere 4 kişiyi bacaklarından yaralamıştı. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Artuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmalar ve incelenen kamera görüntüleri sonrasında şüphelilerin kaçtıkları araçların plakaları tespit edilmişti. Polis ekipleri, kısa sürede iki araç içerisindeki 5 şüpheliyi yakalamıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şahıstan 4'ü tutuklanırken, 1 şahıs hakkında adli kontrol kararı verilmişti.

Yaşanan silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde silahlı saldırı ve sonrasında yaşananlar kameralara yansıdı. - MARDİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de Silahlı Kavga: 4 Yaralı, 4 Tutuklu - Son Dakika

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