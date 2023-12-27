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Mardin'de silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Mardin'de silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti

Mardin'in Artuklu ilçesinde Zeynep Gül Kuşçu isimli kadın, kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kuşçu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Mardin\'de silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti
27.12.2023 - 23:53,
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Mardin'de sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan bir kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde merkez Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde Zeynep Gül Kuşçu (31), kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Kuşçu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Kuşçu'nun cenazesi otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İHA
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Yenişehir, Artuklu, Mardin, Saldırı, Cinayet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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