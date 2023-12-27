Mardin\'de silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti

Mardin'de sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan bir kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde merkez Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde Zeynep Gül Kuşçu (31), kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Kuşçu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Kuşçu'nun cenazesi otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN