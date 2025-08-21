Marmara Adası'nda Yolcu Gemisinde Panik - Son Dakika
Marmara Adası'nda Yolcu Gemisinde Panik

Marmara Adası\'nda Yolcu Gemisinde Panik
21.08.2025 02:59
Sun Princess gemisinde denize düşen yolcu için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında seyreden Sun Princess isimli yolcu gemisinde bir kişinin denize düştüğü anonsu yapılması üzerine gemide panik yaşandı. Olayın ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgede arama-kurtarma çalışması başlattı.

Gemide bulunan İspanyol bir yolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Az önce megafondan bir adamın denize düştüğü anons edildi, bu bir korku filmi gibi görünüyor. Botlar çıktı, dalgıçlar çıktı, hepimiz balkonlardayız. Bu durumdan dolayı kimse uyuyamıyor" ifadelerine yer verdi.

Aynı yolcu, anonsun yapılmasıyla birlikte gemide kaos yaşandığını belirterek, "İnsanlar korku içinde yönlerini kaybederek koşuşturdu. Kişinin kendi mi atladığını yoksa birilerinin mi ittiğini bilmiyoruz. Mürettebattan biri olduğu söyleniyor. Yarın sabah 07.00'de İstanbul'a varmamız gerekiyordu ancak şu an düşüşün olduğu bölgede arama yapıyoruz" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Sahil Güvenlik ekiplerinin arama çalışmalarına devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

