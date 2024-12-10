Marmaray'ın bazı seferlerinin geçici bir süre yapılamadığı bildirildi. İstanbul'da Halkalı-Gebze-Halkalı ve Sirkeci-Kazlıçeşme Marmaray seferleri durduruldu.
Aksamanın geçici bir süreliğine olduğu belirtilirken Marmaray'ın sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı: "Sayın yolcularımız; Marmaray trenlerimiz teknik bir arıza nedeniyle Halkalı-Gebze-Halkalı ve Sirkeci-Kazlıçeşme yüzeysel hattında geçici süreli işletilememekte olup arızanın giderilmesi için teknik ekiplerimiz çalışmalarına devam etmektedir."
Son Dakika › 3.Sayfa › Marmaray'da teknik arıza: Seferler iptal edildi - Son Dakika
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