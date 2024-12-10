Marmaray'da teknik arıza: Seferler iptal edildi - Son Dakika
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Marmaray'da teknik arıza: Seferler iptal edildi

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İstanbul'da Halkalı-Gebze-Halkalı ve Sirkeci-Kazlıçeşme Marmaray seferleri teknik bir arıza nedeniyle geçici süreliğine durduruldu. Marmaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, teknik ekiplerin arızanın giderilmesi için çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

10.12.2024 23:00  Güncelleme: 23:06
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Marmaray'ın bazı seferlerinin geçici bir süre yapılamadığı bildirildi. İstanbul'da Halkalı-Gebze-Halkalı ve Sirkeci-Kazlıçeşme Marmaray seferleri durduruldu.

"TEKNİK EKİPLERİMİZ ÇALIŞMALARINA DEVAM ETMEKTEDİR"

Aksamanın geçici bir süreliğine olduğu belirtilirken Marmaray'ın sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı: "Sayın yolcularımız; Marmaray trenlerimiz teknik bir arıza nedeniyle Halkalı-Gebze-Halkalı ve Sirkeci-Kazlıçeşme yüzeysel hattında geçici süreli işletilememekte olup arızanın giderilmesi için teknik ekiplerimiz çalışmalarına devam etmektedir."

Marmaray'da teknik arıza: Seferler iptal edildi
Marmaray\'da teknik arıza: Seferler iptal edildi

3-sayfa, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Marmaray'da teknik arıza: Seferler iptal edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Muhafazakar Milliyetçi:
    İmamoğlu İSTİFA et siyasetten çekil, bırak İstanbul hizmet görsün. Yeter artık... 12 21 Yanıtla
  • Umut Baran:
    Ulaştırma bakanlığına bağlıydı dimi tühhh ibb düşmanları yazamıcak ?? 18 8 Yanıtla
  • Yusuf Çarman:
    İstanbul İstanbul olalı böyle zulüm ne gördü ne duydu! 11 14 Yanıtla
  • Cihan Kışla:
    şimdi troller çıkar İBB imamoğlu istifa derler Marmarayın ulaştırma Bakanlığına ait olduğunu bilmeden İBB karışamaz oraya ama bizim troller anlamaz. 10 9 Yanıtla
  • YoH null:
    teknolji olabilir normal 10 2 Yanıtla
  • Mehmet Akın:
    Ak seçmen bunun ibb ye bağlı olduğunu sanıp saldırmaya devam edecek :)) bak birkaç ak seçmen belediye ye saydırmış bile kimler oy kullanıyo ya 6 3 Yanıtla
  • Selennur Adıgüzel:
    En azından arıza deniliyor, İBB kaldırdığı hatları Kavacık da eksilen yanan otobüsleri,Çekmeköy Samandıra 2 aydır olağanüstü trafiği bir türlü izah edemiyor 4 5 Yanıtla
  • ferhat eser:
    galiba marmayıda hacklediler neler oluyor böyle 5 0 Yanıtla
  • Alper Elma:
    İmamoğlu İstanbul'u yedin bitirdin.istanbul hiçbir zaman bu kadar kötü bir hale gelmemisti aldığın oylar haram olsun 1 2 Yanıtla
  • Yunus Gören:
    Marmaray bi kere arıza yaptı ibb hergün perişan ediyor chp liler gelmş ibb ye saldırır diyo ulan su ile elektrik faturası aynı oldu hala konuşuyolar :D 1 0 Yanıtla
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