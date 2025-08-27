Turistlere zorbalık! Argo sözleri sonrası hemen gözaltına alındı - Son Dakika
Turistlere zorbalık! Argo sözleri sonrası hemen gözaltına alındı

27.08.2025 10:32  Güncelleme: 10:56
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 'canım sıkılıyor turistlere takılıyorum' başlığı ile yabancı turistlere argo sözler söyleyip onları tiye alarak sosyal medya hesabından paylaşım yapan şahıs gözaltın alındı.

Sahilde eline telefon alan bir kişi "Can sıkıntımı turistlerle atıyorum"' başlığı ile yoldan geçen turistlere Türkçe argo sözler söyleyip tiye aldığı anları sosyal medyada paylaştı.

HEMEN GÖZALTINA ALINDI

Görüntüler kısa sürede yayılınca Marmaris Kaymakamlığı talimatıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Kısa sürede kimliği belirlenen A.K.'nin (23) Marmaris'te bir işletmede çalıştığı tespit edildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen A.K. sorgusunda, "Eğlence amaçlı yaptım, kötü bir niyetim yoktu, bu kadar yayılacağını bilmiyordum" dediği öğrenildi.

Şahıs hakkında emniyette gerekli işlemler yapılmasının ardından adli işlemler için Marmaris Adliyesi'ne sevk edileceği bilgisi edinildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sosyal Medya, Güvenlik, Marmaris, 3-sayfa, Turizm, Sözler, Hukuk, Medya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
