Martı TAG Davasını Kazandı

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Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın Martı TAG uygulamasına ilişkin korsan taşımacılık, haksız rekabet ve erişimin engellenmesi için açtığı davanın Antalya kısmı sonuçlandı. Martı TAG'in kurucusu CEO'su Oğuz Alper Öktem, davayı kazandıklarını belirterek, açıklamasının ardından taksi butonuna basıp "Alo, iki çay gönderin" ifadelerini kullandı.

Antalya Asliye 1. Ticaret Mahkemesi'nde görülen, Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın Martı TAG uygulamasına yönelik açtığı davanın 4. duruşmasında karar çıktı. Mahkeme, uygulamanın kapatılması yönündeki talebi reddederek, davayı Martı TAG lehine sonlandırdı.

Duruşma, Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan, Martı TAG kurucusu ve CEO'su Oğuz Alper Öktem, şirket çalışanları ve Antalyalı taksicilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Mahkeme öncesinde her iki tarafın destekçileri, sloganlar ve pankartlarla adliye önünde haklarını savundu. Çok sayıda güvenlik gücünün görev yaptığı alanda, çelik bariyerler ve TOMA gibi önlemler sayesinde herhangi bir arbede yaşanmadı.

Mahkeme kararı Martı TAG lehine

Mahkeme, İstanbul'da daha önce görülen benzer bir davada Martı TAG lehine verilen kararın emsal teşkil ettiğini belirterek, Antalya'daki davada da şirketin faaliyetlerinin engellenmesini gerekçesiz buldu. Kararın ardından bir açıklama yapan Oğuz Alper Öktem, "Antalya'da taksiciler odasının açtığı davada karar çıktı. Davayı biz kazandık. Hakim İstanbul'da bizim kazandığımız dava sebebiyle burada yargılamanın gerek olmadığına karar verdi. Martı'nın önünde Antalya'da bir engel kalmadı. Herkese hayırlı olsun. ve Antalya'da Martı TAG'ın önünde hiçbir engel kalmadı. Bütün TAG camiasına, bütün Türkiye'ye armağan olsun" şeklinde konuştu.

Taksi butonuna basıp "Alo, iki çay gönderin" dedi

Dava çıkışında taraftarları tarafından sloganlarla uğurlanan Oğuz Alper Öktem, aracına binmeden önce adliye önündeki taksi çağırma butonuna basarak "Alo, iki çay gönderin" ifadelerini kullandı. Bu jest, Martı TAG destekçileri tarafından sevinçle karşılandı. - ANTALYA