MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi'nde 32 kişi tahliye edilerek yangın tatbikatı yapıldı - Son Dakika
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MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi'nde 32 kişi tahliye edilerek yangın tatbikatı yapıldı

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MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi\'nde 32 kişi tahliye edilerek yangın tatbikatı yapıldı
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MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi\'nde 32 kişi tahliye edilerek yangın tatbikatı yapıldı
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MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi'nde yangın ve tahliye tatbikatı sağanak yağış altında yapıldı. 32 kişinin tahliye edildiği tatbikatta 4 entube hasta acil servise nakledildi; 12 yetişkin, 6 çocuk hasta ve 10 refakatçi güvenle çıkarıldı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesi Kalp Damar Merkezi Yoğun Bakım Ünitesinde yangın ve tahliye saha tatbikatı ve 32 hastanın tahliyesi yağmur yağışı altında gerçekleştirildi.

Manisa CBÜ Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimliği tarafından Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) kapsamında hastane bünyesinde yer alan Kalp Damar Merkezi'nde yangın ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. Hastane Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu başkanlığında gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği çıkan yangına yapılan müdahale ve sağanak yağmur yağışı altında personel tahliyesi, gerçeği aratmayacak şekilde gerçekçi oldu.

Tatbikat elektrik panosunda yangın ihbarı ile başladı

Manisa CBÜ Hafsa Sultan Hastanesi Kalp Damar Merkezi Yoğun Bakım Ünitesinde gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği elektrik panosunda çıkan yangın ve yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahalesi yapıldı. Koroner Yoğun Bakım yakınında bulunan elektrik panosunda başlayan temsili yangında, 4 entube hastanın klinik ekip ve UMKE desteğiyle acil servise nakli, ikinci kattaki Kalp Damar Cerrahisi Servisinden 12 yetişkin hasta, 6 çocuk hasta ve 10 refakatçinin, yangın merdivenlerinden güvenli tahliyesi gerçekleştirildi.

Hastane bahçesine UMKE ekiplerince sedyelerle tahliyesini yapılan hastalar, sağanak yağış altında hastane bahçesine kurulan ve içerisinde acil Müdahale Ünitelerinin yer aldığı UMKE çadırına taşındılar.

Yağmur altında gerçekleştirilen tatbikatı değerlendiren Manisa CBÜ Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, "Bugün hastanemizde HAP kapsamında bir yangın tahliye ve saha tahliye çalışması, tatbikatı düzenledik. Tüm hastane ekibi olarak, aynı zamanda UMKE ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı iş birliğiyle bu tatbikatı gerçekleştirdik. Tatbikat hastanemizin Kalp Damar Merkezinde gerçekleşti. Yaklaşık 32 hastanın kurtarıldığı bir tahliye çalışmasıydı. Bunlardan 4'ü yoğun bakım hastası, 18'i servis hastası, 10 hasta da refakatçiydi. Bu hastaların hepsinin tahliye çalışmaları çok başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Acil servislerde organizasyon, acil serviste tedavisi sağlandı. Bu tatbikata destek veren başta UMKE'ye, İtfaiye'ye ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bu yangınlar ya da bu afetler kaçınılmaz, önemli olan bunlara hazırlanmak. Bizler de Hafsa Sultan Hastanesi olarak çok geniş kapsamlı, güzel bir tatbikatla hazırlık aşamamızı tamamlıyoruz." diye konuştu.

"Olumsuz hava şartlarında tatbikata devam ettik"

Olumsuz hava şartlarına rağmen tatbikatın devam ettiğini vurgulayan Başhekim Prof. Dr. Topçu, "Hava şartlarının çok yağışlı olması, kötü olmasına rağmen tatbikat hiçbir şekilde aksamadan devam etti. Çalışan arkadaşlar çok bu konularda eğitimli arkadaşlardı. Yangın söndürme ekibi, UMKE timi de, tahliye timi de bu konuda çok eğitimliydi. Bu hava muhalefetine rağmen çok başarılı bir organizasyon gerçekleşti. Ben ayrıca tüm arkadaşlarıma tekrar bu noktada teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Kaynak: İHA
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