Menderes'teki biçerdöverin 8 kişinin öldürüldüğü olayların nedeni olduğu öne sürüldü - Son Dakika
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Menderes'teki biçerdöverin 8 kişinin öldürüldüğü olayların nedeni olduğu öne sürüldü

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Menderes\'teki biçerdöverin 8 kişinin öldürüldüğü olayların nedeni olduğu öne sürüldü
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Menderes\'teki biçerdöverin 8 kişinin öldürüldüğü olayların nedeni olduğu öne sürüldü
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Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldürülmesine yol açtığı öne sürülen biçerdöver, İzmir Menderes'te Tekeli Atatürk Mahallesi'nde bulundu. Geçen haziranda tarlada çıkan yangında ağır hasar gören biçerdöverin kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldürüldüğü saldırıların çıkış nedeni olduğu öne sürülen biçerdöver, İzmir'in Menderes ilçesi Tekeli Atatürk Mahallesi'nde ortaya çıktı. Biçerdöverin, geçtiğimiz haziran ayında tarlada çıkan yangında ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldiği görüldü. Saldırganın, olaydan bir gün önce kendisini aradığını belirten köy muhtarı Osman Kavlagan, "Beni aradı. 9 dakika görüşmüşüz. 'Muhtarım, var mı canını sıkan?' Herhangi bir sıkıntı, benlik bir şey var mı?' Bana çok iyi emeğin geçti, hakkını helal et' diye konuştu" dedi.

Afyonkarahisar'da kan donduran cinayetlerin biçerdöver kavgasıyla başladığı ortaya çıktı. Katil zanlısı Arif Sefa Özdemir, Jandarmadaki ifadesinde, geçen yıl Ahmet Uzel isimli şahıstan 40 bin Euro karşılığında biçerdöver satın aldığını ve bu biçerdöverle Manisa ve İzmir çevresinde çalışmaya başladığını anlattı. Ancak biçerdöverin tarlada çalıştığı sırada çıkan yangında kullanılamaz hale geldiğini, bu olayın ardından Uzel ile aralarında anlaşmazlık yaşandığını ifade etti. Özdemir'in ifadesine göre Uzel, geçtiğimiz hafta kendisiyle görüşerek biçerdöverden kalan 11 bin Euro alacağını istedi. Özdemir ise borcunun 4 bin Euro olduğunu ve kısa süre içerisinde ödeme yapacağını söyledi. Taraflar arasında borç miktarı konusunda başlayan anlaşmazlığın büyüdüğü, telefonda karşılıklı küfür ve tehditlerin yaşandığı öne sürüldü.

3 kişiyi Ayazini köyü çıkışında öldürdü

Özdemir, iddiaya göre olay günü ödeme yapmak üzere Ahmet Uzel'i Afyonkarahisar'a davet etti. Uzel, yanına Bekir ve Noman Toprak'ı da alarak kente geldi. Taraflar Ayazini köyü çıkışında buluştu. Burada çıkan tartışmanın ardından Özdemir'in yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş açarak üç kişiyi öldürdü. Daha sonra olay yerinden kaçan Özdemir'in, güzergahı üzerinde karşılaştığı diğer kişileri ise araçlarını gasp etmek amacıyla hedef aldığı iddia edildi.

Biçerdöver İzmir'in Menderes ilçesinde ortaya çıktı

Saldırılan sebebi olarak gösterilen biçerdöver Menderes ilçesi Tekeli Atatürk Mahallesi'nde olduğu anlaşıldı. Olaydan öncede zanlı Arif Sefa Özdemir'in kendisini aradığını anlatan Tekeli Atatürk Mahallesi Muhtarı Osman Kavlagan "Arif Sefa Özdemir çarşamba günü saat 18.42'de beni aradı. 9 dakika görüşmüşüz. 'Muhtarım, var mı canını sıkan?' Herhangi bir sıkıntı, benlik bir şey var mı?' dedi. Ben de 'Yok, sağlık durumum iyi' dedim. 'Abi, bana çok emeğin geçti, hakkını helal et' dedi. Ben de 'Bu makinenin üzerindeki branda parçalandı, bunları gel düzeltelim' dedim. 'Yok abi, benim şu anda gelecek durumum yok' dedi, 'Hakkını tekrar helal et' dedi. Ben de 'Benim sana ne hakkım geçecek, helal olsun' dedim. Ben ona lastik alıvermiştim" diye konuştu.

Biçerdöveri yanan Özdemir'e köylü 50 bin TL yardım parası toplamış

Olayı haberleri izlerken öğrendiğini söyleyen Kavlagan, "Bende 'Biçerci Arif' olarak kayıtlıydı. Ben de lastik aldığım için faturaya baktım. Arif Sefa Özdemir yazıyordu, oradan anladım. Gece haberlerde ismini duyunca 'eyvah, bizim biçerci bu' dedim. Devamlı alkol kullanırdı. Biçerdöveri ovadan traktörle biz getirdik" dedi.

Arif Sefa Özdemir'in yanan biçerdöveri için köylünün yardım topladığını söyleyen Kavlagan, "Kendisi için 50 bin liraya yakın bir para topladık. Esnaf, lastikçi, yağcı, parçacı ve mazotçu yardımcı oldu. Biz de yardımcı olduk. Sonra buradan gitti, 'Tekrar bir ortak biçerdöver aldım' dedi, 'Ondan da darbe yedim' dedi. Ben de 'Dikkat et biraz kendine, böyle her şeye girme' dedim. 'Abi, yapacak bir şey yok' dedi. Aramızda 9 dakikalık konuşma oldu" ifadelerini kullandı.

"Yardım ettiğim için pişman oldum"

Biçerdöverin yandığı tarlanın sahibi Ahmet Gök ise "Hasat zamanı biçmeye başladık. Ben de köydeydim. Oğlum beni aradı 'Baba, biçer yanıyor' dedi. Buraya geldim ama ben gelinceye kadar biçerdöver de tarla da yanmış. Olayı bugün öğrendim. Sonradan yardım ettiğim için pişman oldum. Arif Seza Özdemir için biz köyde para topladık. Biçerdöver borcu varmış. Tarlamız da mahsulümüz de yandı. Şikayetçi olmadık" diye vurguladı.

Kaynak: İHA
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