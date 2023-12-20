Menemen\'de şok operasyon: 5 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'in Menemen ilçesinde, çeşitli suçlardan aranan ve firari olan şüphelilere yönelik şok operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında aranan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan ve haklarında hapis cezası bulunan firarileri yakalamaya yönelik çalışma gerçekleştirdi. Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, Çevik Kuvvet ekiplerinin de destek verdiği şok operasyonda, belirlenen adreslere baskın yapıldı. Operasyon kapsamında, aranan 5 zanlı kıskıvrak yakalandı.

Öte yandan adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda ruhsatsız tabanca ve tüfek de ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler ise emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR