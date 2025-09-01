Menteşe Belediye Başkanı Aras'ın ailesinin evine molotoflu saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Menteşe Belediye Başkanı Aras'ın ailesinin evine molotoflu saldırı

Haberin Videosunu İzleyin
Menteşe Belediye Başkanı Aras\'ın ailesinin evine molotoflu saldırı
01.09.2025 23:21  Güncelleme: 23:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Menteşe Belediye Başkanı Aras\'ın ailesinin evine molotoflu saldırı
Haber Videosu

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki CHP'li Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın ailesine ait eve molotofkokteyli atıldı; çıkan yangına komşular müdahale etti. İki şüphelinin olay yerinden kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın ailesinin evine molotofkokteyli saldırı düzenlendi. Komşuların müdahalesiyle yangın büyümeden söndürülürken, iki şüphelinin olay yerinden kaçması güvenlik kamerasına yansıdı.

BELEDİYE BAŞKANININ AİLESİNİN EVİNE MOLOTOFKOTEYLİ SALDIRI

Muğla'nın Menteşe ilçesi Muslihittin Mahallesi Doğan Sokak'ta bulunan Çardak Apartmanı'ndaki bir dairenin balkonuna molotofkokteyli atıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, saldırıya uğrayan dairenin Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın ailesine ait olduğu öğrenildi. Olay sırasında evde Köksal Aras'ın annesi ve dedesinin bulunduğu belirtildi.

Menteşe Belediye Başkanı Aras'ın Evi, Molotofkokteyliyle Saldırıya Uğradı
Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras

YANGINI APARTMAN SAKİNLERİ SÖNDÜRDÜ

Görgü tanıklarının aktardığına göre, iki kişi bir taksiden inerek ellerindeki şişeleri dairenin balkonuna fırlattı. Balkonda çıkan küçük çaplı yangın, apartman sakinlerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Saldırıda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, olay yerinde kolonya şişeleri bulundu.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmasını sürdürürken, başkanlar da olay yerine gelerek aileden bilgi aldı. Saldırganların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

ŞÜPHELİLER KAÇTI, MAHALLELİ KOVALADI

Yaşanan saldırı sonrası çıkan yangına mahalle sakinleri müdahale ederken, şüphelilerin olay sonrası kaçışı ve çevredekilerin kovalaması bölgedeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Menteşe, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Menteşe Belediye Başkanı Aras'ın ailesinin evine molotoflu saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Patron, ölen işçisinin cesedini yol kenarına bırakıp kaçtı Patron, ölen işçisinin cesedini yol kenarına bırakıp kaçtı
Balkonda dehşete düşüren manzara: Görenler telefona sarıldı Balkonda dehşete düşüren manzara: Görenler telefona sarıldı
25 yaşındaki gencin acı sonu: Arkadaşlarının gözü önünde can verdi 25 yaşındaki gencin acı sonu: Arkadaşlarının gözü önünde can verdi
Özgür Özel’den roket testleriyle ilgili ilginç çıkış: Balıklar ürküyor Özgür Özel'den roket testleriyle ilgili ilginç çıkış: Balıklar ürküyor
Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak Görevinden Ayrıldı Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak Görevinden Ayrıldı
6’lık depremin vurduğu Afganistan’dan gelen ilk görüntüler korkunç 6'lık depremin vurduğu Afganistan'dan gelen ilk görüntüler korkunç
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile Çin’de bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile Çin'de bir araya geldi
Sergen Yalçın’ı Beşiktaş’ın eski yıldızı yıktı Sergen Yalçın'ı Beşiktaş'ın eski yıldızı yıktı
Konteynerde ölü bulunan bebeğin annesi gözaltında Çöpe atıp alışverişe gitmiş Konteynerde ölü bulunan bebeğin annesi gözaltında! Çöpe atıp alışverişe gitmiş
Ünlü iş insanı borç ve alacak listesi bırakıp intihar etti Ünlü iş insanı borç ve alacak listesi bırakıp intihar etti

23:38
Galatasaray ve Trabzonspor, Uğurcan Çakır transferinde anlaştı
Galatasaray ve Trabzonspor, Uğurcan Çakır transferinde anlaştı
22:56
’’Dünya devlerine gider’’ deniyordu Efe Akman’ın yeni adresi şaşırttı
''Dünya devlerine gider'' deniyordu! Efe Akman'ın yeni adresi şaşırttı
22:14
Mide bulandıran hareket Plajda herkesin içinde kendini tatmin etti
Mide bulandıran hareket! Plajda herkesin içinde kendini tatmin etti
21:34
Alevlerin sardığı Kastamonu’dan gelen görüntüler iç açıcı değil
Alevlerin sardığı Kastamonu'dan gelen görüntüler iç açıcı değil
21:15
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
20:30
16 yaşındaki genç kız otomobilde tabancayla vurulmuş halde bulundu
16 yaşındaki genç kız otomobilde tabancayla vurulmuş halde bulundu
20:18
AK Parti, İstanbulkart öğrenci indirimini geri aldı
AK Parti, İstanbulkart öğrenci indirimini geri aldı
20:00
TOKİ, 30 ilde 312 arsayı 36 ve 48 ay vade ile satışa çıkarıyor
TOKİ, 30 ilde 312 arsayı 36 ve 48 ay vade ile satışa çıkarıyor
19:50
Akın Gürlek’in evinin önünde hareketlilik 2 motosikletli gözaltına alındı
Akın Gürlek'in evinin önünde hareketlilik! 2 motosikletli gözaltına alındı
19:27
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Af anlamına gelen hiçbir düzenlememiz yok
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Af anlamına gelen hiçbir düzenlememiz yok
18:53
Dünyanın en büyükleri açıklandı Listede Türkiye’den 5 şirket var
Dünyanın en büyükleri açıklandı! Listede Türkiye'den 5 şirket var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2025 00:08:19. #7.13#
SON DAKİKA: Menteşe Belediye Başkanı Aras'ın ailesinin evine molotoflu saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.