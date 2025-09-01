Menteşe Belediye Başkanı Aras\'ın ailesinin evine molotoflu saldırı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın ailesinin evine molotofkokteyli saldırı düzenlendi. Komşuların müdahalesiyle yangın büyümeden söndürülürken, iki şüphelinin olay yerinden kaçması güvenlik kamerasına yansıdı.

BELEDİYE BAŞKANININ AİLESİNİN EVİNE MOLOTOFKOTEYLİ SALDIRI

Muğla'nın Menteşe ilçesi Muslihittin Mahallesi Doğan Sokak'ta bulunan Çardak Apartmanı'ndaki bir dairenin balkonuna molotofkokteyli atıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, saldırıya uğrayan dairenin Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın ailesine ait olduğu öğrenildi. Olay sırasında evde Köksal Aras'ın annesi ve dedesinin bulunduğu belirtildi.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras

YANGINI APARTMAN SAKİNLERİ SÖNDÜRDÜ

Görgü tanıklarının aktardığına göre, iki kişi bir taksiden inerek ellerindeki şişeleri dairenin balkonuna fırlattı. Balkonda çıkan küçük çaplı yangın, apartman sakinlerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Saldırıda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, olay yerinde kolonya şişeleri bulundu.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmasını sürdürürken, başkanlar da olay yerine gelerek aileden bilgi aldı. Saldırganların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

ŞÜPHELİLER KAÇTI, MAHALLELİ KOVALADI

Yaşanan saldırı sonrası çıkan yangına mahalle sakinleri müdahale ederken, şüphelilerin olay sonrası kaçışı ve çevredekilerin kovalaması bölgedeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.