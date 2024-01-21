'Mercek-10' operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ilde silah imalatı ve silah kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik düzenlenen 'Mercek-10' operasyonlarında 12 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul, Adana, Aydın, Rize ve Batman İl Jandarma Komutanlıkları ve Karaman İl Emniyet Müdürlüğünce 'Mercek-10' Operasyonu yapıldığını bildirdi. Operasyon çerçevesinde 65 adet namlu, 77 adet çeşitli tabanca parça ve tertibatı, 48 adet 9 milimetre çapında tabanca şarjörü ve 238 adet 9 milimetre ve 7,62 tabanca fişeğin ele geçirildi.

Yerlikaya paylaşımda, ruhsatsız silah temin edenlerle ve silah kaçakçılarıyla mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirtti.