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'Mercek-10' operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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'Mercek-10' operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ilde silah imalatı ve silah kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik düzenlenen 'Mercek-10' operasyonlarında 12 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyon sonucunda 65 adet namlu, 77 adet çeşitli tabanca parça ve tertibatı, 48 adet 9 milimetre çapında tabanca şarjörü ve 238 adet 9 milimetre ve 7,62 tabanca fişeği ele geçirildi.

\'Mercek-10\' operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı
21.01.2024 - 20:05,
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'Mercek-10' operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ilde silah imalatı ve silah kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik düzenlenen 'Mercek-10' operasyonlarında 12 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul, Adana, Aydın, Rize ve Batman İl Jandarma Komutanlıkları ve Karaman İl Emniyet Müdürlüğünce 'Mercek-10' Operasyonu yapıldığını bildirdi. Operasyon çerçevesinde 65 adet namlu, 77 adet çeşitli tabanca parça ve tertibatı, 48 adet 9 milimetre çapında tabanca şarjörü ve 238 adet 9 milimetre ve 7,62 tabanca fişeğin ele geçirildi.

Yerlikaya paylaşımda, ruhsatsız silah temin edenlerle ve silah kaçakçılarıyla mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirtti.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa 'Mercek-10' operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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