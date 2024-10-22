Mersin\'de 1054 Suçlu Yakalandı

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Mersin'de son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan bin 54 kişinin yakalandığı bildirildi.

Mersin'de Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı, Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında yapıldı.

Valilik toplantı salonunda yapılan toplantıda, kentte devam eden kamu yatırımları, vatandaşlara sunulan kamu hizmetleri, bunlara ilişkin iş ve işlemler, değişik başlıklarda sürdürülmekte olan ve planlanan projeler ele alındı.

Koordinasyon toplantısının ardından güvenlik ve asayiş değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Mersin genelinde güvenlik ve asayiş konularında yerine getirilen çalışmalar, suç ve suçlulara karşı gerçekleştirilen operasyonlar ve ilgili diğer hususlar görüşüldü.

Vali Pehlivan, toplantıyla ilgili yaptığı açıklamada, 14- 20 Ekim tarihleri arasında emniyet ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan bin 54 kişinin yakalandığı bilgisini verdi.

Pehlivan, aynı tarihler arasında dolandırıcılık, terör, cinayet ve yağma gibi suçlardan 589 şüphelinin de gözaltına alınarak adli mercilere teslim edildiğini söyledi. Yine aynı tarihler arasında yapılan trafik denetimlerinde 67 bin 909 aracın kontrol edildiğini kaydeden Vali Pehlivan, 327 aracın trafikten men edildiğini, 15 bin 946 araç ve sürücüsüne de işlem yapıldığını belirtti. - MERSİN