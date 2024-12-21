Mersin'de hırsızlık suçundan aranan 27 firari yakalandı
MERSİN - Mersin polisi, hırsızlık suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla yakalama kararı bulunan 27 firari şahsı yakaladı.
Alınan bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde hırsızlık suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla yakalama kararı bulunan şahısları yakalamaya yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 27 şahıs yakalanarak haklarında gerekli işlem yapıldı.
Mersin Emniyeti Müdürlüğü'nün halkın huzur ve güvenliği için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceği bildirildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Mersin'de 27 Hırsız Firarisi Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?