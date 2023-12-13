Mersin\'de 550 litre sahte içki ele geçirildi

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Mersin'de bir evde yapılan aramada 550 litre sahte içki ele geçirildi.
Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre ekipler, Gülnar ilçesi Çukurasma Mahallesinde bir evde sahte alkollü içki imalatı yapıldığını tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 550 litre sahte içki ile 1 av tüfeği ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alına 1 şüpheli, işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü. - MERSİN
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