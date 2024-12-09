Mersin'de 8 Yaşındaki Çocuk Gözyaşlarıyla Defnedildi - Son Dakika
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Mersin'de 8 Yaşındaki Çocuk Gözyaşlarıyla Defnedildi

Mersin\'de 8 Yaşındaki Çocuk Gözyaşlarıyla Defnedildi

Babasının öldürdüğü 8 yaşındaki M.Ç., annesinin mezarında toprağa verildi. Olayda trajedi yaşandı.

09.12.2024 16:22
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Mersin'de babası tarafından öldürülen 8 yaşındaki çocuk, annesinin de defnedildiği mezarlıkta gözyaşları arasında toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, önceki gün merkez Toroslar ilçesine bağlı Arpaçsakarlar Mahallesi'nde, Leyla Ç. (50) yeni aldıkları evi temizlemeye gitti. Bir süre sonra kadının kocası Zafer Ç. de (46) eşinin yanına gitti. Çift arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Leyla Ç., eşi Zafer Ç. tarafından binanın önündeki sokakta silahla kafasından vurularak öldürdü. Cinayet şüphelisi koca, yanına 8 yaşındaki oğlu M.Ç.'yi de alarak olay yerinden kaçmıştı. Öldürülen kadının cenazesi ise Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki otopsinin ardından Güneykent Mezarlığında toprağa verilmişti.

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdürürken, zanlının yanında götürdüğü 8 yaşındaki oğlu M.Ç.'yi de dün öldürerek intihara teşebbüs ettiği ortaya çıktı. İhbar üzerine Iğdır Mahallesi kırsal kesiminde bulunan bir otelin olduğu bölgeye giden polis ekipleri, 8 yaşındaki çocuğun başından tabanca ile vurularak öldürüldüğünü, zanlı Zafer Ç.'nin ise aynı silahla kendini göğsünden vurarak intihara teşebbüs ettiğini belirledi.

Annesinin defnedildiği mezarlıkta toprağa verildi

Yakınları tarafından bugün morgdan alınan 8 yaşındaki M.Ç.'nin cenazesi, önce Toroslar ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki Medine Camii'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından M.Ç., annesinin de defnedildiği Toroslar ilçesindeki Güneykent Mezarlığı'nda toprağa verildi. Gözyaşlarını tutamayan yakınları, çocuğu defnettikten sonra anne Leyla Ç.'nin mezarını da ziyaret etti. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de 8 Yaşındaki Çocuk Gözyaşlarıyla Defnedildi - Son Dakika

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