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Mersin'de alışveriş merkezinde bir kişiyi darp eden şüphelilerden 2'si tutuklandı - Son Dakika
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Mersin'de alışveriş merkezinde bir kişiyi darp eden şüphelilerden 2'si tutuklandı

Mersin'in Yenişehir ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana gelen olayda bir kişi darp edilerek ağır yaralandı. Soruşturma sonucunda tespit edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Mersin\'de alışveriş merkezinde bir kişiyi darp eden şüphelilerden 2\'si tutuklandı
27.12.2023 - 23:54,
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Mersin'de alışveriş merkezinde bir kişiyi darp ederek ağır yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesindeki bir alışveriş merkezinde 15 Aralık'ta meydana gelen olayda, Uğur D. adlı kişinin darp edilerek ağır yaralanmasıyla ilgili çalışma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, tedavisi sonrası Uğur D.'nin verdiği ifade doğrultusunda 3 şüphelinin kimliği ve adresleri tespit edildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden H.Ö. ve R.B. sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, M.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de alışveriş merkezinde bir kişiyi darp eden şüphelilerden 2'si tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de alışveriş merkezinde bir kişiyi darp eden şüphelilerden 2'si tutuklandı - Son Dakika
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