Banka şubesinde satırla gasp girişimi

08.04.2026 21:30
Mersin’de yüzü maskeli ve elinde satırla banka şubesine girerek gasp girişiminde bulunan şüpheli, polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yakalanarak tutuklandı.

Mersin’de yüzü maskeli bir şahıs, elindeki satırla bir banka şubesine girerek gasp girişiminde bulundu.

FARK EDİLİNCE KAÇTI

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotim ve Suç Önleme ekipleri, suçun önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdüğü sırada ilçedeki bir banka şubesinde gasp girişimi olduğu bilgisi alındı. Yüzü maskeli ve elinde kesici alet bulunan şüphelinin, banka güvenliği tarafından fark edilmesi üzerine yaya olarak kaçtığı bildirildi.

KAÇIŞ GÜZERGAHLARI KAPATILDI

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler, kaçış güzergahlarını kapatarak bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan titiz takip sonucunda B.D. isimli şüpheli, suç aleti satır, maske ve eldivenlerle birlikte yakalandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

