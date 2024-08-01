Mersin'de bir kadın esnafın tezgahlarını böyle dağıttı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Mersin'de bir kadın esnafın tezgahlarını böyle dağıttı

Mersin'de bir kadının, birçok esnafa ait stant ve tezgahta bulunan ürünleri dağıtarak kaçması güvenlik kameralarınca kaydedildi. Kadın, caddedeki kozmetik dükkanının standını devirdikten sonra züccaciye ve kuruyemişçinin tezgahlarını dağıttı. Olayın mağdurlarından biri olan kuruyemiş satıcısı Adnan Çetel, kadının 50 iş yerine zarar verdiğini belirtti.

01.08.2024 21:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de bir kadın esnafın tezgahlarını böyle dağıttı

Kadının caddedeki stant ve tezgahta bunulan ürünleri dağıtarak kaçması güvenlik kameralarına yansıdı

MERSİN - Mersin'de bir kadının, birçok esnafa ait stant ve tezgahta bunulan ürünleri dağıtarak kaçması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, 30 Temmuz'da gerçekleşen olayda, kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın, Akdeniz ilçesindeki Hastane Caddesi'nde ilk olarak kozmetik dükkanının önündeki standı devirdi. Ardından kadın, koşarak geldiği züccaciye dükkanının tezgahını ve kuruyemişçinin önündeki tezgahı dağıttı. Kuruyemişçinin tezgahındaki malzemeleri kaldırıma döküp ardından esnaf Adnan Çetel'in yüzüne fırlatan kadın, daha sonra farklı bir esnafın yumurta tezgahını yere döküp koşarak olay yerinden uzaklaştı.

"Esnafın hepsinde iz bıraktı, gitti"

Olayın mağdurlarından kuruyemiş satan Adnan Çetel, "Çerezleri dolduruyordum. Aşağıdan 20-25 yaşlarında koşarak gelen bir kadın gördüm. Önce buradaki adamın ayakkabı tezgahını devirdi, daha sonra yanıma geldi. Çekirdeği aldı, yere döktü ve fıstığın içine döktü. O fıstıkları aldı, suratıma fırlattı. Ondan sonra yumurtacıya gitti. Yumurtacının yumurtalarını aldı ve yere fırlattı. Cadde boyunca 50 iş yerine uğramış. Yani kimseyi bırakmadı, esnafın hepsinde iz bıraktı, gitti" dedi.

Olayla ilgili yaşananlar ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaynak: İHA

Mersin, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de bir kadın esnafın tezgahlarını böyle dağıttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:14 Suikast sonucu hayatını kaybeden Haniye için Türkiye’de milli yas kararı Suikast sonucu hayatını kaybeden Haniye için Türkiye'de milli yas kararı
20:33 SGK ve 13 banka arasında protokol imzalandı Emeklilere özel indirim ve ayrıcalıklar geliyor SGK ve 13 banka arasında protokol imzalandı! Emeklilere özel indirim ve ayrıcalıklar geliyor
18:40 Haniye’nin öldürüldüğü binada dikkat çeken detay İddiaların boyutu vahim Haniye'nin öldürüldüğü binada dikkat çeken detay! İddiaların boyutu vahim
17:43 Hizbullah lideri Hasan Nasrallah: İsrail ile açık bir savaşa girdik Hizbullah lideri Hasan Nasrallah: İsrail ile açık bir savaşa girdik
16:35 Başkentte tarihi takas ABD’li ve Rus tutuklular ülkelerine teslim edildi Başkentte tarihi takas! ABD'li ve Rus tutuklular ülkelerine teslim edildi
20:44 Neye uğradığını şaşırdı Arda Güler, sahanın ortasında Modric’ten fırça yedi Neye uğradığını şaşırdı! Arda Güler, sahanın ortasında Modric'ten fırça yedi
18:59 Ankara’daki tarihi takas sonrası ABD Başkanı Biden’dan Türkiye’ye teşekkür Ankara'daki tarihi takas sonrası ABD Başkanı Biden'dan Türkiye'ye teşekkür
18:57 Uyuşturucu bağımlısının şehit ettiği polisten geriye yürek burkan sözleri kaldı Uyuşturucu bağımlısının şehit ettiği polisten geriye yürek burkan sözleri kaldı
18:26 Yeni sezonda gözler onda olacak Carlo Ancelotti’den takımdaki dengeleri bozacak Arda Güler kararı Yeni sezonda gözler onda olacak! Carlo Ancelotti'den takımdaki dengeleri bozacak Arda Güler kararı
17:53 Fatih Erbakan’dan erken seçim mesajı Tarih verip açıkladı Fatih Erbakan'dan erken seçim mesajı! Tarih verip açıkladı
17:17 Çocuklarının kreşteki halini gören aileler savcılığa koştu Yağmur altında skandal anlar Çocuklarının kreşteki halini gören aileler savcılığa koştu! Yağmur altında skandal anlar
15:58 Olimpiyatlarda ’’trans’’ boksör tartışması Imane Khelif’in rakibi 46. saniyede gözyaşlarıyla sahadan çekildi Olimpiyatlarda ''trans'' boksör tartışması! Imane Khelif'in rakibi 46. saniyede gözyaşlarıyla sahadan çekildi
15:36 Kadınlar, Telegram’ın kurucusu Pavel Durov’dan hamile kalmak için sıraya girdi Kadınlar, Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'dan hamile kalmak için sıraya girdi
15:30 YAŞ kararları açıklandı 23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi YAŞ kararları açıklandı! 23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2024 21:52:31. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin'de bir kadın esnafın tezgahlarını böyle dağıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement