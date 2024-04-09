Mersin'de 3 kişilik aileyi yakıp cezaevinde intihar eden şüphelinin cenazesi köyünde istenmedi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Mersin'de 3 kişilik aileyi yakıp cezaevinde intihar eden şüphelinin cenazesi köyünde istenmedi

Geniş Video İzle

Mersin'de anne ve oğlu evde, baba ise araçta yanmış halde bulunan ailenin cinayete kurban gittiğinin ortaya çıkmasının ardından yakalanan katil zanlısı cezaevinde intihar etti. Katil zanlısının cenazesi, köyünde istenmediği için farklı bir yerde toprağa verildi.

09.04.2024 16:57  Güncelleme: 17:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de anne ve oğlu evde, baba ise araçta yanmış halde bulunan ailenin cinayete kurban gittiğinin ortaya çıkmasının ardından yakalanarak konulduğu cezaevinde intihar eden katil zanlısının cenazesi, köyünde istenmediği için farklı bir yerde toprağa verildi.

Olay, 4 gün önce sabaha karşı ilçeye yaklaşık 25 kilometre uzaktaki İlemin Mahallesi İlemin Sokak'taki bir evde yaşanmıştı. Evde çıkan yangının fark edilmesiyle bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilmişti. Eve ulaşan ekiplerin müdahale ettiği yangında anne Nurgül ile oğlu Emrullah Kaya'nın (11) kısmen yanarak öldüğü belirlenmişti. Eve 4 kilometre mesafede de baba Neşet Kaya'nın araç içerisinde tamamen yanmış halde cesedi bulunmuştu. Savcının ve jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumuna sevk edilmişti. Olay yeri ve otopsi incelemelerinde babanın bıçaklanarak öldürüldükten sonra yakıldığı belirlenmişti.

Mersin'de Cinayet Zanlısının Cenazesi İstenmeyince Farklı Bir Yerde Defnedildi

KATİL AYNI KÖYDEN ÇIKMIŞTI

Anne ve oğlunun ise bayıldıktan sonra öldürüldüğünün değerlendirilmesi üzerine Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde İl Jandarma ve Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) şüphelinin tespit edilmesine yönelik geniş çaplı saha çalışması yaptı. Olayın ilk anından itibaren çevredeki tüm güvenlik kameralarını inceleyen ve sahada detaylı çalışma yapan ekipler, kısa sürede şüphelinin aynı mahalleden H.E. (35) olduğunu belirledi. Şüphelinin ilçeye bağlı Kargıpınarı Mahallesi'nde bir kuyumcuya öldürülen Nurgül Kaya'nın alyansını sattığı ortaya çıktı. Bunun üzerine jandarma timleri, şüphelinin kaldığı başka bir mahalledeki kayınvalidesinin adresini belirledi. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi yakaladı. Jandarmada işlemleri tamamlanan H.E., önceki gün hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mersin'de 3 kişilik aileyi yakıp cezaevinde intihar eden şüphelinin cenazesi köyünde istenmedi

Öldürülen Nurgül Kaya'nın alyansı dışındaki yaklaşık 800 bin TL değerindeki bilezik ve çeşitli ziynet eşyalarının bulunması için çalışma sürerken, haberlerden katil zanlısını gören bir kişi şüphelinin olay günü kendisine 22 ayar 67 gram ağırlığındaki yaklaşık 160 bin TL değerinde bir bilezik getirerek borcuna karşılık verdiğini söylemişti.

Mersin'de Cinayet Zanlısının Cenazesi İstenmeyince Farklı Bir Yerde Defnedildi

CEZAEVİNDE İNTİHAR EDEN ŞÜPHELİ TOPRAĞA VERİLDİ

Tutuklanmasının ardından Mersin E Tipi Kapalı Cezaevine gönderilen cinayet şüphelisi H.E.'nin dün akşam kaldığı tek kişilik hücrede intihar ettiği öğrenildi. H.E'nin atlet ve tişörtünü parçalayarak kendini astığı belirlendi. Yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırılan cenaze bugün adli tıptan alındı. Katil zanlısının cenazesinin olayın yaşandığı köyü sakinleri tarafından kabul edilmeyeceğinin bildirilmesi üzerine Mersin merkezde bulunan Çiftlik Köy Mezarlığında toprağa verildi. Cenaze aracından alınan zanlının cansız bedeni, görevliler hariç 10 kişinin katılımıyla defin edildi.

Mersin\'de 3 kişilik aileyi yakıp cezaevinde intihar eden şüphelinin cenazesi köyünde istenmedi
Kaynak: İHA

Mersin, Cezaevi, Polisiye, Cinayet, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de 3 kişilik aileyi yakıp cezaevinde intihar eden şüphelinin cenazesi köyünde istenmedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Bu Kim: nasil bir caniliktir bu kiyametden korkmuyorlarmi bunlar 31 3 Yanıtla
  • Murat Itibar: Ateşi bol olsun ne diyim 7 0 Yanıtla
  • İzmir'de çocukluk arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
    18:27 İzmir'de çocukluk arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

    İzmir'in Konak ilçesinde yaşanan olayda, çocukluk arkadaşını bıçaklayarak öldüren cinayet zanlısı tutuklandı. Olayın meydana geldiği evde yaşanan tartışma sonucunda Furkan Uzunoğlu hayatını kaybederken, zanlı C.G. polis tarafından gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki ifade işlemlerinde susma hakkını kullandıktan sonra adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

  • Rize'nin Çayeli ilçesinde yaş çay bahçesinde erkek cesedi bulundu
    18:27 Rize'nin Çayeli ilçesinde yaş çay bahçesinde erkek cesedi bulundu

    Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy beldesi Demirciler Mahallesi'nde yaş çay bahçelerinde gübreleme yapan bir kişi, vücut bütünlüğü bozulmuş bir erkek cesedi buldu. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, cesedin yanında tüfek, tabanca, çanta içerisinde kıyafet ve bir miktar para bulundu. Ceset, otopsi için Rize Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

  • Afyonkarahisar'da iki katlı binada çıkan yangın büyük hasara yol açtı
    18:23 Afyonkarahisar'da iki katlı binada çıkan yangın büyük hasara yol açtı

    Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, Mahir E.'ye ait iki katlı bir binada bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, evde büyük hasara yol açtı. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • Netanyahu: Refah kentine kara operasyonu dünyadaki hiçbir güç engelleyemez
    18:16 Netanyahu: Refah kentine kara operasyonu dünyadaki hiçbir güç engelleyemez

    İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah kentine planladıkları kara operasyonunu dünyadaki hiçbir gücün engelleyemeyeceğini ifade etti. Netanyahu, Hamas'ın tasfiyesini tamamlayacaklarını ve Gazze'nin İsrail için tehdit oluşturmamasını sağlayacaklarını belirtti.

  • Kırıkkale'de Drift Yapan Sürücüye Yüksek Cezai İşlem
    18:12 Kırıkkale'de Drift Yapan Sürücüye Yüksek Cezai İşlem

    Kırıkkale'de trafik polisinin gözü önünde otomobiliyle drift atan ve kırmızı ışık ihlali yapan sürücüye 33 bin 739 lira para cezası uygulandı. Polis, sürücüyü kısa sürede yakalayarak cezai işlem uyguladı. İl Emniyet Müdürlüğü, çevreye rahatsızlık veren sürücülerin denetimine devam edeceğini açıkladı.

  • Kapıkule Sınır Kapısı'nda 3 Kaçak Göçmen Yakalandı
    18:11 Kapıkule Sınır Kapısı'nda 3 Kaçak Göçmen Yakalandı

    Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a gitmek isteyen bir otomobilde yapılan aramada, bagajda ve içeride saklanmış toplam 3 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ekipleri tarafından alınan bilgiler doğrultusunda yapılan takip sonucunda otomobil durduruldu ve arama yapıldı. Yakalanan 3 Suriye uyruklu kaçak göçmen, Edirne İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Otomobil sürücüsü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • Antalya'da 33 milyon TL değerinde 12 kilogram gümrük kaçağı altın ele geçirildi
    18:10 Antalya'da 33 milyon TL değerinde 12 kilogram gümrük kaçağı altın ele geçirildi

    Antalya'da yapılan operasyonda, yurtdışından hava yolu ile getirilen kaçak ürünlerin tespitine yönelik Antalya Havalimanında gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri 33 milyon TL olan 12 kilogram gümrük kaçağı altın ele geçirildi. Operasyon sonucunda yabancı uyruklu 3 şüpheli tutuklandı.

  • Şanlıurfa'dan kaçarak Mersin'e gelen hamile kadını sokak ortasında öldüren cinayet şüphelileri tutuklandı
    18:01 Şanlıurfa'dan kaçarak Mersin'e gelen hamile kadını sokak ortasında öldüren cinayet şüphelileri tutuklandı

    Şanlıurfa'dan kaçarak Mersin'e gelip evlenen 2,5 aylık hamile kadını sokak ortasında silahla vurarak öldüren cinayet şüphelisi ağabey ve aracı kullanan diğer kardeş tutuklandı. Olay, dün merkez Tarsus ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi 539 Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 20 yaşındaki 2,5 aylık hamile Besra Kırmızı, yaklaşık 4,5 ay önce Şanlıurfa'dan sevdiği Hasan Kırmızı (24) ile kaçarak Mersin'e geldi.

  • Adıyaman'da Kontrolden Çıkan Otomobil Tarlaya Yuvarlandı, 1 Kişi Yaralandı
    17:58 Adıyaman'da Kontrolden Çıkan Otomobil Tarlaya Yuvarlandı, 1 Kişi Yaralandı

    Adıyaman'ın Gölbaşı karayolu Karagöl mevkii yakınlarında Zeki A. idaresindeki bir otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Otomobil tarlaya yuvarlanarak durabildi ve sürücü Zeki A. yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.


17:57 Türkiye’nin İsrail’e karşı ihracat kısıtlaması dünya basınında geniş yer buldu Türkiye'nin İsrail'e karşı ihracat kısıtlaması dünya basınında geniş yer buldu
16:48 İsrail Başbakanı Netanyahu’dan “Refah“ mesajı: Dünyada hiçbir güç bizi durduramayacak İsrail Başbakanı Netanyahu'dan "Refah" mesajı: Dünyada hiçbir güç bizi durduramayacak
16:19 YSK, 6 il ve 10 ilçe için yapılan başvurularla ilgili kararını verdi YSK, 6 il ve 10 ilçe için yapılan başvurularla ilgili kararını verdi
16:05 Kılıçdaroğlu, Uğur Dündar’ın ’siyasi rüşvet’ iddialarına yanıt verdi Kılıçdaroğlu, Uğur Dündar'ın 'siyasi rüşvet' iddialarına yanıt verdi
15:12 Hamile kardeşini kaçarak evlendiği için katletmiş Hamile kardeşini kaçarak evlendiği için katletmiş!
17:39 İran’da silahlı saldırıda 5 polis öldü İran'da silahlı saldırıda 5 polis öldü
16:58 Mersin’de 3 kişilik aileyi yakıp cezaevinde intihar eden şüphelinin cenazesi köyünde istenmedi Mersin'de 3 kişilik aileyi yakıp cezaevinde intihar eden şüphelinin cenazesi köyünde istenmedi
15:58 Nesrin Cavadzade, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi Nesrin Cavadzade, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi
15:47 Diyarbakır’da otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı Diyarbakır'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı
15:36 Elazığ’da park tartışmasında polisin hızlı müdahalesi faciayı önledi Elazığ'da park tartışmasında polisin hızlı müdahalesi faciayı önledi
15:27 Süper Kupa maçında sahadan çekilen Fenerbahçe, PFDK’ya sevk edildi Süper Kupa maçında sahadan çekilen Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi
14:57 Buket Dereoğlu, Volkan Severcan ile neden boşandığını anlattı Buket Dereoğlu, Volkan Severcan ile neden boşandığını anlattı
14:49 Yeniden Refah Partisi’nden hükümete “İsrail“ çağrısı: Kürecik’i kapatın Yeniden Refah Partisi'nden hükümete "İsrail" çağrısı: Kürecik'i kapatın
14:25 2 yıllık ilişkiyi itiraf etmişti Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın’ı öpücüklere boğduğu video ortaya çıktı 2 yıllık ilişkiyi itiraf etmişti! Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın'ı öpücüklere boğduğu video ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2024 18:34:43. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin'de 3 kişilik aileyi yakıp cezaevinde intihar eden şüphelinin cenazesi köyünde istenmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement