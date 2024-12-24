Mersin'de Hava Denetimi: 20 Araç Cezalandırıldı - Son Dakika
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Mersin'de Hava Denetimi: 20 Araç Cezalandırıldı

Mersin\'de Hava Denetimi: 20 Araç Cezalandırıldı

Mersin'de cayrokopterle yapılan trafik denetiminde 20 araca ceza verildi, 3 aranan şahıs yakalandı.

24.12.2024 09:08
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Mersin'de otoyol jandarması 'cayrokopter' hava aracının desteği ile trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimde 20 araca cezai işlem uygulandı, 3 aranan şahıs ise yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarma Timleri, trafik kazalarından kaynaklanan ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek, sürücüler üzerinde 'Algılanan Yakalanma Hissini' sürekli hale getirerek trafik kurallarına uymalarını sağlamak maksadıyla Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolu üzerinde cayrokopter ile havadan trafik denetimi gerçekleştirdi. Cayrokopterin yanı sıra 2 otoyol jandarma timi, 1 otoyol jandarma adli timi, 1 teknik denetim timi ve 1 uyuşturucu arama köpeğinin de katılımı ile gerçekleştirilen denetimde 391 araç ile 480 şahıs kontrol edildi.Yapılan çalışmada 20 araca cezai işlem uygulandı, 8 araç trafikten men edildi, 3 aranan şahıs yakalandı.

Jandarma tarafından kullanılan cayrokopterlerin hava denetiminin yanı sıra emniyet ve asayiş olayları ile orman yangınları gibi olaylarda da kullanıldığı bu sayede daha az maliyet ve iş gücüyle daha fazla alanın kontrol edildiği belirtildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Hava Denetimi: 20 Araç Cezalandırıldı - Son Dakika

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