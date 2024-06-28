Mersin'de Jandarma Ekipleri Farkındalık Oluşturdu - Son Dakika
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Mersin'de Jandarma Ekipleri Farkındalık Oluşturdu

Mersin\'de Jandarma Ekipleri Farkındalık Oluşturdu

Mersin'de Jandarma ekipleri, trafikten sosyal medya dolandırıcılığına kadar birçok alanda bilgilendirme faaliyetleri düzenleyerek farkındalık oluşturdu. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birimler, toplum destekli güvenlik hizmetleri kapsamında Erdemli ilçesinde izci grubunu ziyaret ederek gençleri jandarmanın tanıtımı, trafik kuralları ve sosyal medya kullanımı konularında bilgilendirdi. Ayrıca Tarsus ilçesinde de telefon ve bilişim yoluyla dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik vatandaşlara uyarıcı bilgiler verildi ve trafik kazalarının azaltılması için dikkat edilmesi gereken konular anlatıldı. Jandarma ekipleri, bilgilendirme faaliyetlerine devam edeceğini belirtti.

28.06.2024 09:08
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Mersin'de jandarma ekipleri, farkındalık oluşturmak amacıyla trafikten sosyal medya dolandırıcılığına kadar bir çok alan da bilgilendirmede bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birimler, toplum destekli güvenlik hizmetleri çerçevesinde farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme faaliyetlerine devam etti. Ekipler, her yaştan bireyi bilinçlendirmek amacıyla Erdemli ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde kamp yapan izci grubunu ziyaret etti. Burada jandarmanın tanıtımı, trafik kuralları ve sosyal medya kullanımı konularında gençleri bilgilendirdi.

Tarsus ilçesi Sayköy ve Gülek mahallelerinde de faaliyetlerine devam eden ekipler, özellikle telefon ve bilişim yoluyla dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik vatandaşlara uyarıcı bilgi verdi. Trafik kazalarının en aza indirilmesi amacıyla da dikkat edilmesi gereken konular anlatı.

Ekiplerin bilgilendirme faaliyetlerine devam edeceği belirtildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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