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Mersin'de Kız Arkadaşını Döverek Öldüren Zanlının Yargılanması Başladı - Son Dakika
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Mersin'de Kız Arkadaşını Döverek Öldüren Zanlının Yargılanması Başladı

Mersin'de kız arkadaşı Esra Asena Temir'i döverek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Mustafa Bangiz'in yargılanmasına başlandı. Zanlı, kıskançlık yüzünden tartıştıkları kız arkadaşını öldürme kastı olmadığını savundu. İlk duruşmada tarafların yakınları ve avukatlar hazır bulundu. Bangiz, savunmasında olayın seyrini anlattı ve alkollü olduğunu belirtti. Duruşma, tutukluluk halinin devamına karar verilerek ileri bir tarihe ertelendi.

Mersin\'de Kız Arkadaşını Döverek Öldüren Zanlının Yargılanması Başladı
23.01.2024 - 13:01,
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Mersin'de kız arkadaşı Esra Asena Temir'i (27) döverek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Mustafa Bangiz'in (28) yargılanmasına başlandı. Zanlı savunmasında, kıskançlık yüzünden tartıştıkları kız arkadaşını öldürme kastı olmadığını öne sürdü.

Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasına sanık Mustafa Bangiz, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemi ile katılırken, duruşmada tarafların yakınları ve avukatlar hazır bulundu. Hakkında, 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenilen ve savcılık soruşturmasında ifade vermeyi reddeden sanık Mustafa Bangiz, savunmasında, soruşturma aşamasında ifade vermemesinin nedenini, "O anki psikolojik durumumdur' şeklinde açıkladı.

"Beni bir aile dostumuzun kızından çok kıskanıyordu"

Esra Asena Temir'n kız arkadaşı olduğunu söyleyen Bangiz, "Bayram telaşı nedeniyle 4-5 katlı bir giyim mağazasında çalıştığı için kendisiyle görüşemiyorduk. Olay günü akşam da yurt dışından kuzenleri ve akrabaları geldiği için görüşememiştik. Kendisine misafirler uyuduktan sonra görüşmek istediğimi, benim evimde kalabileceğimizi söyledim. Aracımı onların evinin yakınında bir yere bıraktım. Kendisi de buluşmayı kabul ettiği için aşağı indi. Onun arabasının direksiyonuna ben geçtim. O da ön yolcu koltuğuna geçti. Birlikte benim evime doğru yola çıktık. Yoldayken tavrında tarzında bir değişiklik vardı, sinirliydi. Eve yaklaştığımızda konudan bahsetmeye başladı. Beni bir aile dostumuzun kızından çok kıskanıyordu. Bundan dolayı da aramızda daha önce tartışma ve küskünlük olmuştu. Konuyu açtı. Evin önüne geldiğimizde sesi yükselmeye başladı. 'Gündüz onunla oturup kahve içersin, ben aklına bu saatte gelirim' dedi. Saçmalama sende onunla oturup vakit geçiriyorsun dedim. Elinin tersiyle avuç içiyle benim ağzıma doğru vurup küfür etti" dedi.

"Sakinleştirmeye çalıştıkça o bana vuruyordu"

Bunun üzerine kız arkadaşını sakinleştirmek için araçla tur atmaya başladığını anlatan sanık Mustafa Bangiz, "Ben elini tutup başımı omzuna koyup bu saatte bunları mı konuşacağız diye sakinleştirmeye çalıştıkça o eliyle yüzüme, koluma vurmaya başladı. Direksiyondayken beni itmeye de başladı. Bende elini tutup onu itmeye başladım. Bağırdım, 'Dur artık kendine gel' dedim. Direksiyonu da tutmaya çalışıyordu. O benim yüzümü elleriyle tutunca, bende omzundan ittim, 'Yeter artık' dedim. Kendisini sürekli ittim. Astım hastalığı da olduğu için sürekli bana vurup itmekten yoruldu. Biraz sakinleştirdikten sonra tekrardan evin önüne geldik. Evin önüne geldiğimizde 'Elini yüzünü yıkayalım, hastaneye gidelim' dedim ancak ısrarla hastaneye gitmeyi kabul etmedi. 'Bu halde hastaneye gidemem' diye ters ters konuşuyordu" ifadelerini kullandı.

Eve geldiklerinde kız arkadaşını kucağına alarak içeriye girdiğini söyleyen Bangiz, "Ayakkabılarını

çıkardı. Kendisi yatak odasına yürüyerek geçti. Arabanın içerisi karanlık olduğu için çok fark edememişim, ancak evde baktığım zaman kaşında, yüzünde, burnunda çizikler vardı. Burnu kanıyordu. Kendisi bu halde ne işe gidebilirdi ne de eve gidebilirdi. Bende annemden hastaneye götürmeye ikna etsin diye rica ettim. Kendisi kabul etmedi. Annemi arabayla alıp geldim. Geldiğimizde yine şuuru yerindeydi ancak yine hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Annem de 'Kucağına al hastaneye götürelim' dedi. Bunun üzerine kucağıma alıp arabaya götürdüm. Zaten Toros Devlet Hastanesi bir sokak aşağımızdadır. Annesi ve abisiyle ailelerimiz tanıştığı için annem de onlarla telefonda konuşmuş. Hastane önünde bir şeyler olmasın diye babam beni uzaklaştırdı. Bende yürüyerek eve geçtim. Sürekli telefonla bilgi aldım" diye konuştu.

"Bana saldırmalarından korkmuştum"

Olayın büyümemesi için bir arkadaşından yardım isteyerek Adana'ya gittiğini anlatan Bangiz, şöyle devam etti; "Bana saldırmalarından korkmuştum. Adana'ya gidince de sürekli telefonla bilgi almaya devam ettim. Herhangi bir yere saklanmadım. Öldüğünü sonradan öğrendim." Sanık, soru üzerine olay günü alkollü olduğunu da sözlerine ekledi.

Duruşmada ifadelerine başvurulan genç kızın annesi Asiye ve babası Mustafa Temir de sanıktan şikayetçi olduklarını söylediler. Zanlının anne ve babasının da ifade verdiği duruşma, sanık Mustafa Bangiz'in tutukluluk haliminin devamına karar verilerek ileri bir tarihe ertelendi.

29 Haziran 2023 tarihinde meydana gelen olayda, merkez Toroslar ilçesine bağlı Akbelen Mahallesi'nde oturan kız arkadaşı Esra Asena Temir'i otomobille alan Mustafa Bangiz, çıkan tartışma sonrası genç kızı darp etmişti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Temir'i, Toros Devlet Hastanesine götüren Bangiz, ardından kayıplara karışmıştı. Kafasından ağır darbeler alan genç kız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, zanlı Mustafa Bangiz ise kaçtığı Adana'da yakalanarak, sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı. - MERSİN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Kız Arkadaşını Döverek Öldüren Zanlının Yargılanması Başladı - Son Dakika


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