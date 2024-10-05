Sevgilisini öldürüp intihar etti

3.Sayfa

Şahan Gökbakar\'a hapis yolu gözüktü! İstenen ceza öyle böyle değil

Yer: Çorum! Buzdolabının kapağını açan polis, bu manzara ile karşılaştı

Erdoğan, İsrail\'in skandal kararına ateş püskürdü: Sen kim oluyorsun?

İstanbul Valiliği \'Bir çocuk bir dilek\' projesinin ikincisini düzenledi

Mersin'de bir kişi sevgilisini boğarak öldürdükten sonra gittiği evinde silahla intihar etti.

Olay, merkez Mezitli ilçesine bağlı Kuyuluk Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, 10 yaşındaki kızıyla yaşayan Sonay Öztürk Aslan'ın bir süredir görüştüğü U.A., 3 Ekim'de kadının yaşadığı eve geldi. Burada U.A., Aslan'ı henüz belirlenemeyen bir nedenle boğarak öldürdü. Olay sırasında çocuğun evde olmadığı öğrenildi. Kadının cesedi ise dün akşam haber alamayan yakınlarının merak etmesiyle bulundu.

KAFASINA SIKARAK İNTİHAR ETMİŞ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin evde yaptığı inceleme sonrasında Aslan'ın cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayın şüphelisini yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kadının erkek arkadaşı U.A.'nın adresine operasyon düzenledi. Eve yapılan operasyonda şüphelinin silahla kafasına sıkarak intihar ettiği ortaya çıktı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.