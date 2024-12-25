Mersin\'de Öğrencilere Trafik Güvenliği Eğitimi

3.Sayfa

Mersin Emniyet Müdürlüğünce öğrencilere yönelik trafik güvenliği bilgilendirme çalışması düzenlendi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince çocukların güvenliğini artırmak amacıyla Akdeniz ilçesindeki okullarda trafik güvenliği bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi. İlçedeki Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesi, Çamlıbel Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Tevfik Sırrı Gür Anaokulu, Zeki Sabah İlkokulu ve İleri Ortaokulu öğrencilerine emniyet personeli tarafından güvenli geçiş noktaları, kaldırımda uyulması gereken kurallar, karşıdan karşıya geçerken dikkat edilmesi gereken hususlar, paten ve bisiklet kullanırken uyulması gereken kurallar, emniyet kemeri ve çocuk koltuğu kullanımının önemi, okul ve yaya geçitleri kullanımı gibi konularda bilgilendirme yapıldı.

Mersin Emniyeti Müdürlüğünün öğrencilerin trafik kuralları konusunda bilinçlenmelerini sağlamak ve güvenli bir trafik ortamında yetişmeleri için eğitim çalışmalarını sürdüreceği bildirildi. - MERSİN