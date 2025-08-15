Mersin'de Orman Yangınına 7 İlden Müdahale - Son Dakika
Mersin'de Orman Yangınına 7 İlden Müdahale

Mersin'de Orman Yangınına 7 İlden Müdahale
15.08.2025 10:23  Güncelleme: 10:29
Mersin'in Silifke ilçesindeki orman yangınında 3. güne girilirken, 7 ilden binin üzerinde personelle karadan ve havadan müdahale ediliyor. Yangın nedeniyle 6 mahalledeki 984 hane boşaltıldı, 53 ev zarar gördü.

Mersin'in Silifke ilçesi sınırlarında önceki gün çıkan ve ormana sıçrayan yangına 7 ilden binden fazla personelle karadan müdahale edildi. 3'üncü günde halen 2 noktada süren yangına havadan ve karadan müdahalenin devam ettiği bildirildi.

Alınan bilgiye göre, öncek gün saat 12.45 sıralarında ilçeye bağlı Çaltı (Çamlıca), Baslandız ve Kırtıl mahalleleri arasında Kırtıl Tepesi Gözetleme Kulesi yakınlarında çıkan yangın ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme helikopterleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ve Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkalığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği orman yangını nedeniyle 6 mahalledeki 984 hane boşaltılıp bin 851 kişi tahliye edildi. 53 evin zarar gördüğünü yangında 3'üncü güne girildi. Gece ekiplerin sabaha kadar yoğun olarak sürdürdüğü mücadeleye günün aydınlanmasıyla helikopterler yoğun olarak destek vermeye başladı. Bahçederesi ile Çadırlı mahalleleri arasında Kocapınar mevkii ile Akdere Mahallesi Yokuşbaşı mevki olmak üzere 2 noktada süren yangının kontrol altına alınması için çalışmaların aralıksız devam ettiği bildirildi.

Yangına, Adana, Osmaniye, Hatay, Konya, Antalya, Niğde ve Karaman'dan başta olmak üzere birçok kurumdan takviye ekiplerin destek verdiği belirtildi.

Büyük ölçüde etksini yitiren yangının bugün tamamen kontrol altına alınması hedefleniyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

Mersin'de Orman Yangınına 7 İlden Müdahale

SON DAKİKA: Mersin'de Orman Yangınına 7 İlden Müdahale - Son Dakika
