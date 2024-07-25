Mersin'de Otomobil Kazası: Aile, Sürücünün Yakalanmasını İstiyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Mersin'de Otomobil Kazası: Aile, Sürücünün Yakalanmasını İstiyor

Mersin'de bayram ve babalar gününde meydana gelen bir otomobil kazasında hayatını kaybeden 18 yaşındaki Alim'in ailesi, sürücünün yakalanmasını ve ceza almasını talep ediyor. Kazanın üzerinden 40 gün geçmesine rağmen şüpheli hala bulunamadı. Aile, olayı bir trafik cinayeti olarak değerlendirerek sürücünün 'kasten adam öldürme' suçundan ceza almasını istiyor.

25.07.2024 09:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de bayram ve babalar gününde bir otomobilin çarparak ölümüne neden olduğu 18 yaşındaki Alim'in ailesi, olay yerinden kaçtıktan sonra aracı terk eden ancak kimlik bilgileri tespit edilen sürücünün yakalanmasını istedi. Çocuklarının ölümünün üzerinden 40 gün geçen aile, yaşanan olayı bir trafik cinayeti olarak değerlendirerek sürücünün yakalanmasının ardından 'Kasten adam öldürme' suçundan ceza almasını talep etti.

Kaza, 40 gün önce 16 Haziran saat: 07.45 sıralarında Mersin- Antalya D-400 karayolu Erdemli ilçesi Tırtar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Liseyi bitiren ve üniversite sınavına giren 18 yaşındaki Alim Dede Önem, Kubrban Bayramı'nın birinci günü harçlığını çıkarmak için çalıştığı markete doğru giderken beyaz renkli bir otomobil gelerek arkadan çarptı. Kazada Önem, olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ise otomobil ile kaçtı. Olay sonrasında güvenlik güçlerinin yaptığı çalışmada araç kaza yerinden biraz uzakta terk etilmiş olarak bulundu. Kiralık olduğu belirlenen aracın sürüsünün ise B.B. olduğu ileri sürülürken, aracı terk ettikten sonra yanında bir kadın ile yürüyerek bölgeden uzaklaştığı güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.

Kazayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Öteyandan Alim Dede'nin bisikletle yolun dışından gitme ile beyaz otomobilin çarpma anı ve aracın kazalı halde trafik seyretme anları da güvenlik kameralarına yansıdı.

Hem bayram hem de babalar günü büyük bir üzüntü yaşayan baba Cihat ile ile anne Ayşe Önem çocuklarından kalan spor alanındaki başarı madalyaları ve diğer hatıralarına bakarak gözyaşı döküyor.

"En büyük acıyı yaşattı yakalanmasını ve ceza almasını istiyorum"

Yaşananları anlatan biri kız 2 çocuk babası Cihat Önem," 16 Haziran Pazar günü oğlum çalışmaya gitti bisikletle. Giderken bir araç geliyor çarpıyor ve oğlumu kaybettim. Oğlum bisikletle giderken araç vurmuş kaçmış. Bugün 40 gün oldu şüpheli hala yakalanmadı. Yakalanmasını istiyorum, benim canım yandı başkasının canı yanmasın. Bayram ve babalar günü en büyük acıyı yaşattı bu adam bize. Zanlı yakalansın cezasını çeksin. Bu bir trafik cinayeti. Benim oğlum emniyet şeridinin dışında gidiyor bisikletle giderken de arkadan geliyor ve vuruyor. Sürücü her halükarda hatalı. Görenler var sürücü yolda sağ sol yaparak geliyor, yol boş hiç araç geçmiyor bayram günü. O şekilde oğlumu hayattan kopardı. Bu şahsın yakalanmasını ve kasten adam öldürmeden ceza almasını istiyorum" dedi.

Hayali 'jandarma' olmaktı

Oğlunun 2006 doğumlu olduğunu ve liseyi bitirip üniversite sınavına girdiğini belirten baba Önem," Bayram günü kaza haberi geldi, kaybettim oğlumu daha ne hayalleri vardı. Jandarma olmayı istiyordu bana da,' devlete millete faydalı bir evlat olacağım' diyordu. Bir evlat kolay büyütülmüyor fidan gibidir" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Babalar Günü, trafik, Mersin, Baba, Trafik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Otomobil Kazası: Aile, Sürücünün Yakalanmasını İstiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:04 Taslak metnine ulaşıldı ABD’deki Eylem Tok, Türkiye’ye iade edilecek Taslak metnine ulaşıldı! ABD'deki Eylem Tok, Türkiye'ye iade edilecek
09:49 İstanbul’da akılalmaz kaza İETT otobüsü boşluğa düştü, yolcular panikle dışarı fırladı İstanbul'da akılalmaz kaza! İETT otobüsü boşluğa düştü, yolcular panikle dışarı fırladı
09:22 Bingöl’de bilanço ağırlaşıyor Madde bağımlısı şahsın bıçakladığı 2 kişi daha hayatını kaybetti Bingöl'de bilanço ağırlaşıyor! Madde bağımlısı şahsın bıçakladığı 2 kişi daha hayatını kaybetti
09:01 Ankara’yı sarsan iddia: Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu’nun yüzüne telefonu kapattı Ankara'yı sarsan iddia: Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'nun yüzüne telefonu kapattı
23:41 Netanyahu’ya ABD Kongresi’nde alkış tufanı Skandal görüntülere Türkiye’den tepki Netanyahu'ya ABD Kongresi'nde alkış tufanı! Skandal görüntülere Türkiye'den tepki
10:11 Köpekbalığı saldırısına uğrayan sörfçü Kai McKenzie’nin kopan bacağı kıyıya vurdu Köpekbalığı saldırısına uğrayan sörfçü Kai McKenzie'nin kopan bacağı kıyıya vurdu
09:58 Netanyahu Kongre’de konuşurken göstericiler ABD bayrağını yaktı Netanyahu Kongre'de konuşurken göstericiler ABD bayrağını yaktı
08:20 Motorine 1 lira 47 kuruş indirim geldi Tabeladaki rakam dün gece itibarıyla değişti Motorine 1 lira 47 kuruş indirim geldi! Tabeladaki rakam dün gece itibarıyla değişti
08:11 Bomba iddia: Şubat ayında evlenen Ebru Gündeş boşanma kararı aldı Bomba iddia: Şubat ayında evlenen Ebru Gündeş boşanma kararı aldı
03:18 Osmaniye’de iki grup arasında çıkan kavgada belediye başkanı da yaralandı Osmaniye'de iki grup arasında çıkan kavgada belediye başkanı da yaralandı
01:44 ABD Kongresi’nde krallar gibi karşılanan Netanyahu, Abdullah Gül’ü de küplere bindirdi ABD Kongresi'nde krallar gibi karşılanan Netanyahu, Abdullah Gül'ü de küplere bindirdi
00:09 Protestolara dayanamayan Netanyahu, Kongre’de ağzını bozdu: İran’ın kullanışlı ahmakları Protestolara dayanamayan Netanyahu, Kongre'de ağzını bozdu: İran'ın kullanışlı ahmakları
23:55 Oyun oynayan çocukların arasına dalan traktör 2 kardeşi hayattan kopardı Oyun oynayan çocukların arasına dalan traktör 2 kardeşi hayattan kopardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2024 10:41:51. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin'de Otomobil Kazası: Aile, Sürücünün Yakalanmasını İstiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement