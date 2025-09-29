Patenle kaya kaya kurşun yağdırdı! O anlar kamerada - Son Dakika
Patenle kaya kaya kurşun yağdırdı! O anlar kamerada

Patenle kaya kaya kurşun yağdırdı! O anlar kamerada
29.09.2025 14:43
Patenle kaya kaya kurşun yağdırdı! O anlar kamerada
Mersin'in Yenişehir ilçesinde siyah kıyafetli ve yüzü kapalı bir kişi, patenle kayarak bir iş yerine silahla ateş etti. Yine kay kaya olay yerini terk eden saldırganın yakalanması için ekipler çalışma başlatırken; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Mersin'de tamamen siyah kıyafetli ve yüzü kapalı patenli bir kişi iş yerine silahla defalarca ateş etti. O anların güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdığı olayda, şüphelinin ateş ederken patenle kayması dikkat çekti.

Mersin'de sıra dışı bir olay yaşandı. Olay, dün sabaha karşı merkez Yenişehir ilçesi Bahçelievler Mahallesi 1812 sokakta meydana geldi.

PATENLE KAYARAK KURŞUN YAĞDIRDI

Alınan bilgiye göre, tamamen siyah giyimli bir şüpheli bodrum katında dikim atölyesi olan yerde bir süre oyalandıktan sonra patenle kayarak elindeki silahla defalarca ateş açtı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kurşunların duvara isabet ettiği olayla ilgili polis, şüphelinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

