Mersin\'de Taşlı Sopalı Saldırı: 3 Yaralı

Mersin'in Mut ilçesinde yaşanan taşlı ve sopalı saldırıda 3 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Mut'un Sertavul Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonu önünde bir grup, Bülbül ailesine taş ve sopalarla saldırdı. Aileden 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekibi olayı ayırdı. Hafif yaralanan 3 kişi ilçe devlet hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların, hastaneye gittiklerinde aynı grubun orada da tehditler savurduğu ileri sürüldü.

Yaşananları anlatan mağdurlardan Mehmet Ali Bülbül, "Kendim Konya'da ikametgah etmekteyim. Bayram vesilesiyle Sertavul'daki amcamın evine geldim. Akşam da kardeşimi alıp Işıklar köyüne gidecektim. Ama şu an bize saldıran 11 kişi geçmişte de ailemize defalarca saldırı yaptı. Biz Sertavul'da petrolün oraya geldiğimiz zaman çevremizi sardılar. İki tane arabayla, tahmin edebildiğim 11 kişi vardı. Bu adamlar bize sopayla saldırdı. Bizi linç etmeye kalktılar. Jandarma gelmese bizi linç edip öldüreceklerdi. Bu adamlar eli boş sokaklarda geziyorlar. Yakalanmalarını istiyoruz. Bu adamlar artık cezalandırılsın. Çünkü yakalanmadığı zaman devam ediyorlar ve can güvenliği tehlikemiz var. Bu olaylar devamlı yapılıyor. Çünkü geçmişte iki defa iki yıl önce Kurban Bayramı'nda 3 defa evimiz kurşunlandı. Şu anda soruşturması devam ediyor. Bu adamlar bunu devam ettirecek. Aynı zamanda sürekli tehdit alıyoruz" dedi.

Kavga görüntülere yansırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN