Mersin'de 'yumurtalı çete' iddiaları üzerine otoyolda denetim başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Mersin'de 'yumurtalı çete' iddiaları üzerine otoyolda denetim başlatıldı

Geniş Video İzle

Mersin polisi, sosyal medyada 'Adana-Mersin otobanında gasp çetesi' olduğuna yönelik iddialar üzerine denetim başlattı. Yapılan çalışmalarda, iddiaların doğru olmadığı ve son bir yıldır bu konuyla ilgili herhangi bir müracaatın olmadığı tespit edildi. Mersin-Adana arasındaki otobanda sık sık asayiş uygulama ve denetlemeleri yapılmaktadır.

29.04.2024 11:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de 'yumurtalı çete' iddiaları üzerine otoyolda denetim başlatıldı

MERSİN - Mersin polisi, sosyal medyada 'Adana-Mersin otobanında gasp çetesi' olduğuna yönelik iddialar üzerine denetim başlattı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 'Mersin'de sürücüler, geceleri yolda karşılarına çıkan insanlardan şikayetçi. Seyir halindeki araçlarına yumurta atılan sürücülerin, aracı durdurunca silme bahanesiyle gelen şahıslarca gasp edildiği' şeklindeki paylaşımlar üzerine çalışma başlatıldı.

Bu çerçevede, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, paylaşılan fotoğraf ve videolardaki camlı üst geçidin otoban üzeri Adana girişi olduğu, 'Cono' olarak tabir edilen şahısların Tarsus-Adana arası otoban üzerine çıkarak eylemi gerçekleştirdikleri belirlenirken, şahısların Akgedik Mahallesi olarak bilinen Tarsus Jandarma bölgesinde ikamet ettiği, ayrıca il genelinde son bir yıldır bu konuyla ilgili herhangi bir müracaatın olmadığı tespit edildi.

Mersin-Adana arasındaki 80 kilometrelik otobanda sık sık dron destekli asayiş uygulama ve denetlemeleri yapıldığı da belirtilen açıklamada, denetimlerin 24 saat esasına göre devam ettiği vurgulandı.

Mersin\'de \'yumurtalı çete\' iddiaları üzerine otoyolda denetim başlatıldı
Kaynak: İHA

Mersin, Adana, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de 'yumurtalı çete' iddiaları üzerine otoyolda denetim başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:24 Borsa İstanbul tarihinde ilk kez 10 bin puanın üzerine çıktı Borsa İstanbul tarihinde ilk kez 10 bin puanın üzerine çıktı
11:11 1 Mayıs Taksim Meydanı’nda kutlanacak mı Bakan Yerlikaya’dan açıklama var 1 Mayıs Taksim Meydanı'nda kutlanacak mı? Bakan Yerlikaya'dan açıklama var
10:40 Uzmanların ısrarla uyardığı ilimizde deprem seferberliği Konteyner sevkiyatı başladı Uzmanların ısrarla uyardığı ilimizde deprem seferberliği! Konteyner sevkiyatı başladı
09:52 “AK Parti yerel seçimde neden oy kaybetti“ anketi Birinci sırada hayat pahalılığı var "AK Parti yerel seçimde neden oy kaybetti?" anketi! Birinci sırada hayat pahalılığı var
09:33 İslam Kalkınma Bankası’ndan Türkiye’ye 6,3 milyar dolarlık finansman İslam Kalkınma Bankası'ndan Türkiye'ye 6,3 milyar dolarlık finansman
12:00 Uçak biletlerine zam geldi Uçak biletlerine zam geldi
11:58 Türkiye’nin konuştuğu maçtan kafa karıştıran görüntü Son dakika gole giden futbolcunun üzerine yürüdüler Türkiye'nin konuştuğu maçtan kafa karıştıran görüntü! Son dakika gole giden futbolcunun üzerine yürüdüler
11:56 Genç kız, sokak röportajındaki sözleriyle gündem oldu: Emekliye 10 bin lira yeter Genç kız, sokak röportajındaki sözleriyle gündem oldu: Emekliye 10 bin lira yeter
11:50 9. kez burun ameliyatı olan Murat Dalkılıç’ın son hali Michael Jackson’a benzetildi 9. kez burun ameliyatı olan Murat Dalkılıç'ın son hali Michael Jackson'a benzetildi
11:26 Yargıtay Başkanı 26. turda da seçilemedi Yargıtay Başkanı 26. turda da seçilemedi
11:06 Tandıra benzin bidonu devrildi, gelin ve kaynana alev alev yandı Tandıra benzin bidonu devrildi, gelin ve kaynana alev alev yandı
10:45 Fuhuş çetesine operasyon Kadınların hepsini aynı yalanla kandırmışlar Fuhuş çetesine operasyon! Kadınların hepsini aynı yalanla kandırmışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2024 12:43:36. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin'de 'yumurtalı çete' iddiaları üzerine otoyolda denetim başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement