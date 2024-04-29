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Mersin'de 'yumurtalı çete' iddiaları üzerine otoyolda denetim başlatıldı

MERSİN - Mersin polisi, sosyal medyada 'Adana-Mersin otobanında gasp çetesi' olduğuna yönelik iddialar üzerine denetim başlattı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 'Mersin'de sürücüler, geceleri yolda karşılarına çıkan insanlardan şikayetçi. Seyir halindeki araçlarına yumurta atılan sürücülerin, aracı durdurunca silme bahanesiyle gelen şahıslarca gasp edildiği' şeklindeki paylaşımlar üzerine çalışma başlatıldı.

Bu çerçevede, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, paylaşılan fotoğraf ve videolardaki camlı üst geçidin otoban üzeri Adana girişi olduğu, 'Cono' olarak tabir edilen şahısların Tarsus-Adana arası otoban üzerine çıkarak eylemi gerçekleştirdikleri belirlenirken, şahısların Akgedik Mahallesi olarak bilinen Tarsus Jandarma bölgesinde ikamet ettiği, ayrıca il genelinde son bir yıldır bu konuyla ilgili herhangi bir müracaatın olmadığı tespit edildi.

Mersin-Adana arasındaki 80 kilometrelik otobanda sık sık dron destekli asayiş uygulama ve denetlemeleri yapıldığı da belirtilen açıklamada, denetimlerin 24 saat esasına göre devam ettiği vurgulandı.