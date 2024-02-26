Düğüne gidenler yangından son anda kurtuldu - Son Dakika
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Düğüne gidenler yangından son anda kurtuldu

Mersin'de Yenişehir ilçesine bağlı Emirler Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda çıkan yangın, panik yarattı. Düğün sırasında salon içerisindeki sobadan kaynaklı tavan alev aldı. Konukların alevleri fark etmesi üzerine salon boşaltıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangın büyümeden söndürüldü.

26.02.2024 09:14  Güncelleme: 09:19
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Mersin'de bir düğün salonu, içinde davetlilerin bulunduğu sırada yanmaya başladı. Tavanın alev alması sonrasında fark edilen yangında, davetlilerin hızlı hareketi ve salonun hemen boşaltılması sonucunda adeta bir faciadan dönüldü.

SOBA YANGIN ÇIKARDI

Yenişehir ilçesine bağlı Emirler Mahallesi'ndeki düğün salonunda bir düğün sırasında salon içerisindeki sobadan kaynaklı tavan alev aldı. Konukların alevleri fark etmesi üzerine salon boşaltıldı.

KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın büyümeden söndürülürken, olayda yaralanan olmadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Düğün salonunda yangın! Tavan birden alev aldı
Düğüne gidenler yangından son anda kurtuldu
Kaynak: DHA

Mersin, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Düğüne gidenler yangından son anda kurtuldu - Son Dakika

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