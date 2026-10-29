Mersin Mut\'ta halı ve mobilya deposunda çıkan yangında mahsur kalanlar tahliye edildi

Mersin'in Mut ilçesinde 4 katlı binanın altında bulunan halı ve mobilya mağazasının deposunda çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Merdiven boşluğunu yoğun dumanın kaplaması nedeniyle binadan çıkamayan bazı kişiler, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Yangın, Güllük Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki halı ve mobilya mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinin deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle binayı yoğun duman kapladı.

İhbar üzerine olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi Mut İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler bir yandan alevlere müdahale ederken diğer yandan merdiven boşluğunu saran duman nedeniyle dışarı çıkamayan kişileri binadan tahliye etti.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalarına başlandı. İş yerinin tamamen zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.